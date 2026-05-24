我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

「流星」CP撕破臉？傳與沈月互刪好友 王鶴棣玻璃心掉粉

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈月(左)和在新版「流星花園」飾演道明寺的王鶴棣(右)，戲外也是好友。(取材自微...
沈月(左)和在新版「流星花園」飾演道明寺的王鶴棣(右)，戲外也是好友。(取材自微博)

因合作陸版流星花園結識的王鶴棣與沈月，多年來一直被視為演藝圈好友代表，沒想到近日卻爆出疑似友情生變，引發大批網友熱議。

事件起因於綜藝節目「親愛的客棧2026」最後一集的頒獎橋段。節目中，沈月等嘉賓替王鶴棣頒發「最佳你只是個王鶴棣獎」，頒獎詞還提到「我們有個群確實沒有你」，被部分觀眾認為帶有調侃甚至「邊緣化」意味，相關片段播出後迅速掀起爭議。

王鶴棣親自在微博發文吐露心聲，寫下：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」短短一句話立刻引爆外界聯想，認為他疑似對節目中的玩笑感到受傷。王鶴棣被不少網友認為「玻璃心」，竟然瞬間掉粉3萬。

隨後，沈月發文道歉，並澄清整個頒獎橋段只是好友間的互動設計，並無惡意。不過事件仍持續延燒，甚至有八卦博主爆料，兩人疑似已互刪微信好友，長達8年的友情恐怕出現裂痕。

對此，網友意見也呈現兩極。有人認為王鶴棣願意坦率表達不舒服的感受並沒有問題，情緒本來就應該被尊重；但也有人力挺沈月，認為好友間若有誤會，私下溝通會比公開發文更妥當。截至目前，雙方尚未正面回應「互刪微信」傳聞，外界也持續關注這段多年好友關係是否真的出現變化。

微博 微信 王鶴棣

上一則

第79屆坎城影展／俄導昏迷40天重生 回歸作奪評審團大獎

下一則

沒見過這樣的坎城影展 帝后、導演破天荒開出雙蛋黃

延伸閱讀

黃曉明舊愛葉珂曬閨密合照 被酸4人「共用」1張臉

黃曉明舊愛葉珂曬閨密合照 被酸4人「共用」1張臉
故意潑水「欺負」李晨？白鹿「跑男」爭議升級 掉粉20萬

故意潑水「欺負」李晨？白鹿「跑男」爭議升級 掉粉20萬
疑被當紅女星點名「最討厭藝人」 鈴木紗理奈怒喊霸凌

疑被當紅女星點名「最討厭藝人」 鈴木紗理奈怒喊霸凌
因戲生情？此沙、陳麗君被爆「秘密交往」 雙方工作室光速闢謠

因戲生情？此沙、陳麗君被爆「秘密交往」 雙方工作室光速闢謠

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作