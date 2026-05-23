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偷偷藏不住？周也當街撩衣熱吻小鮮肉 網猜是周皓崎

娛樂新聞組／綜合報導
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95後小花周也疑似談戀愛了。(取材自微博)
95後小花周也疑似談戀愛了。(取材自微博)

大陸95後當紅小花周也談戀愛了？近日，她被狗仔直擊深夜與神祕男子約會，不僅被拍到當街熱吻，更可見周也一度將手伸進男方衣服內，動作親密又曖昧。影片曝光後瞬間引爆微博與各大社群平台，而神祕男身分更是網友關注焦點。有人從身形等細節推測，該男子疑似為23歲新人演員周皓崎。據悉，他比28歲周也小了5歲。

從知名八卦媒體爆料可見，這段戀情似乎已經持續了一段時間。早在4月中旬，周也結束外地工作返回北京後，便迫不及待與該男子會合。兩人一見面就當街擁抱並深情親吻，周也甚至被拍到自然地將手伸進男友的衣服裡；5月中旬，周也再次被拍到與該男子相聚，小情侶依然複製了擁抱、接吻一條龍的甜蜜戲碼

有網友根據曝光畫面推測，該男子應有185公分高，加上髮型、體態輪廓等細節分析，直指該男子疑似為新生代演員周皓崎。但也有不同消息來源指，男方非圈內人，甚至有前經紀人出面否認是周皓崎，強調「男方另有其人」。

據悉，周皓崎曾演過電視劇「來自未来的你」、「閃耀的她」，近日在熱播劇「雨霖鈴」中出演「小趙王爺」一角。巧合的是，他在即將上映的電影版「偷偷藏不住」中飾演段嘉許一角，適逢宣傳期，因此戀情曝光的時間點，引發網友質疑是否為「借勢宣傳」。截至目前，雙方團隊皆未正式回應。

周皓崎在即將上映的電影版「偷偷藏不住」中飾演段嘉許一角。(取材自微博)
周皓崎在即將上映的電影版「偷偷藏不住」中飾演段嘉許一角。(取材自微博)

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