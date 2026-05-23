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精采唱跳果然是女團出身… 張月當浪姐 只為撕掉「林有有」標籤

娛樂新聞組／即時報導
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張月的唱跳功力不凡，果然是女團出身。(取材自微博)
張月的唱跳功力不凡，果然是女團出身。(取材自微博)

因演出電視劇「三十而已」中的惡女「林有有」以及「星漢燦爛・月升滄海」的「萬萋萋」而為人熟知的大陸演員張月，近日在「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）中大放異彩。她直言此次參賽的初衷非常直白，「想讓更多人認識我，認識張月本人」，而她扎實的唱跳表現，也被網友扒出，「原來張月真的是女團出身」。相關話題登上熱搜。

新京報報導，張月在「浪姐7」初舞台以唱跳「Interstellar」驚艷亮相，凌厲堅定的姿態與過往角色形成極致反差，也順利摘下「林有有」的標籤，讓「張月」本尊登上熱搜。面對大眾更高的期許，追求完美的張月坦言壓力倍增，但她堅定表示，「既然大家認可你，就一定要接住這些東西。」

從初舞台到一公、二公、三公，張月接連擔任隊長。身為內向「I人」的她自嘲，從小到大當過最大的官只是不用說話的生活委員，如今卻要帶領團隊，在短短4天內與不同領域、年齡層的姐姐們進行有效溝通、考慮隊員的視角，對她而言是極大的考驗。她形容自己雖然「慫得快」，但面對高壓與挑戰，仍選擇不後退。

面對高強度的節目節奏，自認曲庫匱乏、學歌巨慢的張月開啟了「死記死練」模式。她把所有工作搬到錄影地點長沙，一有時間就上聲樂與舞蹈課，甚至連酒店房間都長期租著。她坦言自己「不敢放假」，只能靠著「笨鳥先飛」的死功夫不斷練習。

回首過去，張月曾當過老師、當過銀行職員，後來加入女團，最終成為演員。談及當年讓她承受巨大輿論壓力的「林有有」，張月非但沒有怨言，反而充滿感激。她受訪時表示，若是沒有這個角色，大家今天就不會在舞台上看到她。儘管狀態因不斷迎來的新挑戰而有所起伏，張月依然展現了30+女演員的韌性，眼神堅定地宣示，「我不會認輸的」。

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