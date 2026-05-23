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易烊千璽、趙麗穎助陣 5億歷史大片「澎湖海戰」炸裂暑期檔

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38--「澎湖海戰」近日宣布定檔，引起全網關注。(取材自微博)
38--「澎湖海戰」近日宣布定檔，引起全網關注。(取材自微博)

砸重金5億元人民幣、鄭保瑞執導史詩級電影「澎湖海戰」近日宣布定檔7月25日。隨著實力派與頂流陣容曝光，隨即在各大社群平台掀起討論狂潮。官方同步釋出「天下大勢，乘風而来」定檔海報與預告片，以波濤洶湧的暗藍色大海為背景，戰船在驚濤駭浪中破浪前行，肅殺與宏大的史詩感撲面而來，視覺震撼感十足。

為了還原300多年前這場驚心動魄的歷史海戰，「澎湖海戰」劇組耗時超過34個月，不僅在福建泉州1：1實景搭建了2.8萬平方公尺的海港，更復刻了50艘明清戰船。拍攝期間更採用先進的數控攝影棚模擬海浪顛簸，力求帶給觀眾極致的沉浸式視聽震撼。

「澎湖海戰」將時空拉回公元1681年的動盪局勢，講述台灣權臣馮錫範與劉國軒弒殺監國鄭克臧，強行擁立年僅12歲的鄭克塽為新王。馮劉掌權後，加劇分疆裂土，並長期襲擾東南沿海城鎮。面對危機，康熙皇帝多次權衡後，最終啟用福建水師提督施琅領兵出征，在澎湖海域與鄭軍展開生死決戰，譜寫出一段孤懸必歸、分疆必合的壯闊歷史。

除了宏大的戰爭場面，本片神仙卡司更是吸睛焦點。老戲骨王學圻飾演靈魂人物福建水師提督施琅，展現沉穩霸氣的軍事統帥風采；杜江飾演明鄭政權將領劉國軒，與王學圻在海上展開智勇雙全的巔峰對決。頂流擔當易烊千璽特別出演少年康熙皇帝，運籌帷幄、殺伐果斷的帝王氣場令人期待。

趙麗穎則客串鄭經側夫人黃和娘，劇照中，她身穿考究的明制鳳冠，預告中一句「可否保我鄭氏全族平安」，克制的眼神與扎實的台詞功力拉滿情感張力。此外，電影還集結了侯雯元、羅一舟、耿樂、宋洋、張晉等實力派演員。

不過，作為一部自帶歷史厚重感的作品，「澎湖海戰」意外引發輿論交鋒，尤其是人物塑造和政治隱喻的激烈爭吵。不過，片方也有因應之道，據傳刪減了可能引發爭議的文戲，加重了海戰武戲，試圖以「視覺奇觀」覆蓋敘事爭議；另一方面，利用趙麗穎、易烊千璽等頂級流量的粉絲基本盤來分散輿論風險，提高電影熱度。

趙麗穎

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