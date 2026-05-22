演技示範…吳鎮宇「嘴對嘴餵藥 」郝蕾 觀眾直呼一句話

吳鎮宇(右)激吻郝蕾(左)。(取材自微博)

金馬影帝吳鎮宇近日在大陸演技競演節目「無限超越班4」中，掀起巨大爭議。他與女星郝蕾親自示範對手戲，卻因一段尺度驚人的「嘴對嘴餵藥」演出，在網路上引爆討論。不少觀眾看完片段後直呼不適，認為畫面過於衝擊，甚至批評「已超出綜藝節目尺度」。

畫面中，吳鎮宇飾演性格偏激、控制欲強烈的男友，面對郝蕾飾演的角色拒絕吃藥，他先強行捏住對方下巴，隨後將藥丸含入口中，再以嘴對嘴方式逼迫對方吞下。整段演出幾乎沒有借位處理，兩人不僅近距離深吻，畫面更充滿壓迫與暴力感，郝蕾甚至被吻到臉部變形，讓現場氣氛瞬間凝結。

吳鎮宇（圖）激吻郝蕾。(取材自微博)

雖然不少人肯定兩位實力派演員的投入程度與演技張力，但相關片段曝光後，仍在社群平台掀起兩極反應。有觀眾認為，這類極端寫實的演出方式確實展現角色關係中的病態與窒息感。但也有大批網友無法接受，直言觀看時感到「生理不適」，甚至形容像在看「視覺暴力」。

另外，也有網友質疑，節目畢竟屬於綜藝性質，即使是演技示範或課堂式表演，是否仍該拿捏尺度。不少留言更直批，「餵藥演到像濕吻」、「完全沒有必要」，認為節目為了話題性刻意放大感官刺激，已偏離演技交流本質。