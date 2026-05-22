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創新紀錄 王一博探索節目再獲美國「泰利獎」

娛樂新聞組／綜合報導
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王一博再度獲得「泰利獎」，創下內娛新紀錄。(取材自微博)
王一博再度獲得「泰利獎」，創下內娛新紀錄。(取材自微博)

大陸頂流藝人王一博已近兩年沒有進組拍新片了，他的工作室近日傳出國際喜訊。由王一博主導的個人戶外探索紀實節目「探索新境2」，榮獲第47屆美國電視界最高榮譽之一的「泰利獎」（TellyAwards）紀錄片銅獎。值得一提的是，該節目在去年便一舉奪得獎項金獎。再度獲獎讓王一博成為全球首個蟬聯該項個人紀實IP的中國年輕藝人，創下內娛新紀錄。

泰利獎被譽為「電視界的奧斯卡」，旨在表彰優秀的電視與紀實作品。在「探索新境」系列中，王一博褪去偶像光環，在專業安全團隊的陪同下，深入野外挑戰徒手攀岩、高空跳傘、極限漂流等硬核運動，甚至曾因不慎手滑墜海而引發熱烈討論。

這檔節目在騰訊視頻獲得高達9.9分的觀眾極致好評，不僅打破了外界對流量明星的刻板印象，更在青年群體中帶起了一股戶外運動風潮。

據了解，王一博自2024年4月主演的電影「人魚」殺青後已近兩年沒有進組拍戲，亦未現身綜藝，一度引發「被主流影視圈邊緣化」質疑。不過，今年年初，他先是登上央視春晚與郭富城合作「閃耀動起來」；3月間，外界矚目的合約問題也塵埃落定，王一博選擇與老東家「樂華娛樂」續約，並在社群暱稱中去除了團體前綴，改為「王一博.Yibo」，象徵全新階段的開啟。

據業內消息，續約後的王一博擁有了更高的工作自主權，不再一味追求「高產」，而是可以沉下心挑選有深度、有意義的劇本與跨界合作。

另一個令影迷振奮的是，王一博與程耳導演合作的新作「人‧魚」，在歷經精心後製與漫長等待後，有望於今年正式搬上大銀幕與觀眾見面。這部備受期待的電影作品，被看好成為他檢驗這兩年沉澱成果的里程碑。

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