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人氣認證? 肖戰奪金海燕獎影帝 簽名背板被挖空網拍

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰憑藉電影「得閑謹制」斬獲金海燕獎最佳男主角。（取材自微博）
肖戰憑藉電影「得閑謹制」斬獲金海燕獎最佳男主角。（取材自微博）

在剛落幕的亞洲藝術電影節上，大陸頂流男星肖戰無疑是最大贏家，不僅憑藉電影「得閑謹制」斬獲金海燕獎最佳男主角，一舉成為首位在同年包攬「兩影帝一視帝」的90後男演員，更在紅毯上引爆了一場令人哭笑不得的「簽名失蹤案」，相關話題迅速登上熱搜。

肖戰繼3月「藏海傳」獲電視劇品質盛典視帝、5月初奪下北京大學生電影節影帝後，短短兩個多月時間內，再度斬獲演技大獎，正式宣告從流量天花板轉型為實力派影星。

在名導孔笙執導的電影「得閒謹制」中，肖戰徹底粉碎男神形象，不僅剃了寸頭、全程素顏，更在開拍前刻意減重7.5公斤、苦練南京方言，甚至考取了專業的鉗工證書。他在片中面對戰爭殘酷時的面部肌肉細微顫抖、瞳孔震顫等「生理性演技」，令無數觀眾直呼「根本認不出是肖戰」。

除了典禮上的榮耀時刻，紅毯上的一幕插曲也意外引爆網路熱議。

當晚，肖戰身著高級訂製西裝帥氣亮相，現場粉絲的尖叫聲幾乎掀翻屋頂。然而當肖戰在簽名背景板上瀟灑落款、步入會場後，有目擊者透露，其簽名轉瞬之間便被狂熱粉絲與黃牛用工具「精準切割」整塊挖走，導致原本平整的背景板硬生生破了一個大洞。速度之快，令主辦單位措手不及。

隨後網路上，更流傳出黃牛高價拍賣該塊「真跡背景板」的截圖。

其實，這不是肖戰第一次遭遇「簽名之劫」。早在2019年的COSMO時尚盛典上，他的紅毯簽名就曾被職業黃牛當場挖走。時隔多年歷史重現，網友紛紛調侃這是，「頂流的專屬煩惱」、「人氣的硬核認證」，並笑稱「別人走紅毯是留下簽名，肖戰是留下一座橋段」。

肖戰簽名背板驚見被挖空。（取材自微博）
肖戰簽名背板驚見被挖空。（取材自微博）

肖戰

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