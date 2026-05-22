景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁

景甜。(取材自微博)

中國女星景甜 被狗仔影射代孕生子，22日微博 上瘋傳「代孕協議」，網友立刻聯想到一個月前中國狗仔爆料，某位「頂流J女星」與男友談論代孕生子，更傳出她向男友索討高達3億人民幣，男方準備好相關費用後，女方卻又以各種理由拒絕配合取卵，甚至再追加要求5000萬美元，引發外界瘋猜女主角身分。

爆料中提到該女星「以小清新形象出道」、「背後有金主力捧」、「曾遭渣男前任騙財騙感情」、「雖有代表作但近年作品空窗」，不少網友立刻將矛頭指向中國女星景甜。而今中國多個娛樂八卦帳號瘋傳一份疑似與海外代孕有關的英文協議文件，文件首頁署名為「Tian Jing」，尾頁簽名字跡也被網友認為與女星景甜過去公開簽名相似，引發熱議。

網路流傳內容包含協議中提到富豪男友已先支付10萬美元訂金及3000萬元人民幣，並曾包下洛杉磯高級飯店整層樓，還安排私人飛機接送女方赴美進行取卵程序。爆料指出，在取卵當天，女方突然以「生理期不適」為由拒絕手術，並進一步要求男方追加5000萬美元費用。由於男方拒絕支付，女方隨後返回中國，甚至傳出已全面封鎖男方聯絡方式。

面對輿論延燒，景甜工作室火速發出聲明，強調近日網路流傳的內容皆為「不實傳言與惡意造謠」，已嚴重損害景甜個人名譽。聲明中表示，對於相關帳號散播的不實資訊，「絕不姑息」，目前已第一時間委託律師全面蒐證，將透過法律途徑追究相關責任。

工作室也強調，網路並非法外之地，呼籲外界「不造謠、不傳謠」，共同維護健康網路環境。雖然聲明中並未直接點名代孕爆料，但外界普遍認為，正是針對近日瘋傳的「J女星代孕索財」傳聞所做出的正式回應。

事實上，景甜過去曾因與富商背景、資源力捧等話題備受關注，感情方面則曾與桌球名將張繼科交往，分手後還一度爆出遭男方債務與私密照風波牽連，當時也引發外界高度關注。如今再被捲入離譜爆料，也讓粉絲相當心疼，紛紛留言力挺「別再造謠了」、「支持景甜維權到底」。