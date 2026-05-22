「杉杉來了」真夫妻結婚13年了…「封月、言清」掀起粉絲回憶殺

張楊果而(左)、百克力已經結婚13年了。(取材自微博)

由張翰、趙麗穎 主演的電視劇「杉杉來了」2014年播出至今已經12年，但仍是不少粉絲心目中的經典甜寵劇代表作之一。近日，「杉杉來了真夫妻結婚13年了」登上熱搜，勾起無數劇迷的青春回憶。原來，劇中飾演「封月」與妹夫「言清」的演員張楊果而、百克力，在現實中其實是一對真正的恩愛夫妻。日前，兩人為慶祝結婚13周年，特別推出了深度播客節目分享婚姻感悟。

百克力與張楊果而於2013年10月步入婚姻殿堂，隔年便共同客串了「杉杉來了」。當時正值新婚時期的兩人，將戲外的恩愛狀態自然地帶入角色當中，至今仍是觀眾心目中的「國民CP」。如今，兩人感情依舊甜蜜，而隨著兩個兒子陸續出生，他們也從二人世界進階為溫馨四口之家。

在近期合作的播客節目「我們有救了」中，百克力與張楊果而罕見地向大眾吐露13年婚姻的保鮮秘訣。百克力提出了獨特的「漸近線」理論，他將婚姻比喻為一條「無限趨近滿分的漸近線」，坦言在婚姻初期、特別是生育過後，彼此也曾面臨分數不高的磨合期，必須透過不斷調整來找到平衡。為了保持情感同頻並避免分歧，夫妻倆建立起深度信任，雙方手機互看毫無秘密，視彼此為生命中最好的朋友。

同時，他們堅持保留「深夜對話」的習慣，在睡前坦誠交流日常的悲喜。張楊果而也感性地表示，婚姻並非靠浪漫堆砌，而是在充滿煙火氣的日常中，直面矛盾並互相包容，雙方必須保持同頻成長，才能走得長遠。

隨著「杉杉來了」近年在影音平台重新上架，不少年輕觀眾再次入坑，劇中不少經典橋段與CP也重新被討論。而「封月、言清是真夫妻」的消息，更意外掀起一波回憶殺。不少劇迷直呼，「原來當年嗑到的CP是真的」。