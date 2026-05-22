搭配悲戚劇情… 王菲為「主角」獻唱太催淚 網喊：我哭還不行嗎？

王菲的空靈嗓音為「主角」增色不少。（取材自微博）

華語樂壇天后王菲 時隔23年再度為電視劇獻聲，在「主角」演唱同名主題曲。不料，該劇近日播出第23集時，片尾驚喜響起王菲獻唱的主題曲，空靈細膩的嗓音一出，瞬間將劇情情緒推向最高點，不少觀眾直呼「眼淚直接潰堤」，「王菲別唱了」相關話題更火速衝上微博 熱搜，引發大批網友討論。

這場全網淚崩的起因，源於「主角」第23集的高潮劇情。劇中秦腔老藝人「苟師」為了傳承絕技「吹火」，在戲台上耗盡生命完成壯舉，最終黑白畫面交織著他對信仰的堅守。此時，王菲空靈且帶有歲月滄桑的歌聲驟然響起，精準直擊觀眾心底。

由於情節與音樂的渲染力過於強大，許多觀眾紛紛直呼「扛不住了」、「王菲別唱了，我哭還不行嗎？」用反向吐槽的方式，表達內心震撼。

社群平台上更是掀起一片淚海，有網友幽默表示，「求求天后收著點唱，這不是主題曲，這是直接往我心口上扎刀子」、「這首歌應該列入深夜禁聽清單，聽完直接失眠，滿腦子都是戲台上的黑白畫面」，更有樂迷感嘆，王菲簡直是「用最空靈的聲音，在網民的淚腺上蹦迪」。

其實，王菲近年鮮少高頻率公開露面，但每次只要為影視作品獻聲，幾乎都能掀起巨大討論。

據了解，王菲為這首主題曲首次挑戰將「陝西方言韻白」融入歌曲，並在副歌中借鑑秦腔元素進行大膽的二度創作。製作人孫浩透露，這並非純粹的秦腔，而是用方言唱歌再輔以戲腔修飾。

對於這項大膽嘗試，聽眾給予了極高的藝術評價。不少網友驚呼：「以前覺得王菲是屬於大理、屬於香港的，沒想到她一開口，竟然能把大西北黃土地的滄桑和倔強唱得這麼入骨，太神了」、「她把秦腔的風骨揉進了流行樂裡，高級感拉滿」。