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權謀腦上長戀愛腦？ 此沙回應「年上戀」核心：愛是平等與兜底

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此沙為了精準呈現角色的克制感，在表演上特別設計了「眼神先於動作」細節。（取材自微...
此沙為了精準呈現角色的克制感，在表演上特別設計了「眼神先於動作」細節。（取材自微博）

憑藉「封神第一部」、「鏢人：風起大漠」展現扎實演技的大陸男演員此沙，近期在古裝劇「良陳美錦」中迎來全新蛻變。他在劇中飾演內閣首輔「陳三爺」陳彥允，將其「文而不弱、武而不莽」的形象刻畫得入木三分，被觀眾盛讚為「權臣男主具象化」。近日，此沙接受揚子晚報專訪，深入分享了他對角色的理解與幕後創作故事。

「良陳美錦」改編自作家沈香灰燼的同名小說，以女主顧錦朝（任敏飾）的重生經歷為主線，講述她歷經家破人亡後步步籌謀守護家族的故事。朝堂博弈之中，她與權臣陳彥允相遇相知，譜寫出一段克制而雙向奔赴的亂世情緣。此沙坦言，陳彥允最打動他的特質就是「穩」，「不論外面怎麼變，他心裡始終有一桿秤，能給身邊的人兜底，對家國、對愛人都極其負責。」

報導說，為了精準呈現當朝首輔外表清冷、內心細膩的克制感，此沙在表演上特別設計了「眼神先於動作」的細節，例如聽到震驚消息時瞳孔微震，但表情依然維持沉穩。他透露，演完這個角色後對「收著演」有了更深體會，體悟到不動聲色比外放更有力量。不過劇中也有一場情緒宣洩的重頭戲，當陳彥允發現恩師傅海廉初心改變時，他透過憤而摔書的動作，展現了角色信仰崩塌的無力感，這也是全劇唯一一場他沒收住情緒的表演。

此外，擁有扎實動作功底的此沙，在拍攝期間也加入了許多即興發揮。例如一場保護太子時救下女主的黑衣打戲，精采的「轉刀」動作便是他的即興設計；而劇中備受好評的「打鐵花」場面，同樣融入了演員與導演的現場碰撞。此沙表示，「只要符合劇情和人物設定，就可以嘗試，希望讓人物更鮮活。」

針對觀眾熱議劇中「亦師亦友亦夫」的「年上感」拉滿，甚至調侃陳彥允是「權謀腦上長戀愛腦」，此沙在受訪時也笑著予以回應。

他強調陳彥允絕非戀愛腦，而是因為在錦朝身上看到了少見的赤誠之心。對於「年上戀」的解讀，此沙總結其核心是「愛、尊重和兜底」：「陳三爺從不審判對方，看錦朝時也刻意減少審判感、多一些平等注視。他是在看著愛人，也是在看著她成長。」

談及未來，此沙透露目前正積極接洽新劇本，待播電影「怒火蔓延」與「偵戰」也已完成配音。他表示自己對題材不設限，會在能力範圍內呈現最好的表演，賦予每個角色獨一無二的靈魂。

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