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擔任「監獄媽媽」出品人 汪涵道歉被指切割

娛樂新聞組／綜合報導
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主持人汪涵切割電影「監獄來的媽媽」。(取材自百度百科)
主持人汪涵切割電影「監獄來的媽媽」。(取材自百度百科)

電影「監獄來的媽媽」近期陷入巨大爭議撤檔。電影宣傳文案稱其真實故事改編、本人真實出演，卻被發現其美化犯罪行為，此事驚動國家電影局介入調查。為此，湖南衛視主持人汪涵就擔任電影出品人一事向公眾道歉，他稱自己未參與影片投資，已與片方解除一切關聯，不再保留署名。

原定30日上映的電影「監獄來的媽媽」根據主演趙簫泓（趙曉紅）真實人生經歷改編，稱其婚後遭受家暴失手殺死丈夫，此後入獄服刑10年。該片2025年9月在西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節首映，趙簫泓獲最佳主角銀貝殼獎。

但該片卻被發現電影內容公然篡改真相，把殺人犯包裝成反家暴榜樣，女主角在服刑期間出演商業電影等爭議引發抵制，主演趙簫泓的社交帳號被封，上映計畫已‌撤檔‌。

身為該片的出品人，主持人汪涵20日稱，「有關我擔任電影『監獄來的媽媽』出品人一事，本人特此聲明。本人初衷為扶持文藝創作，未對項目背景及內容進行充分盡職調查，疏忽之下同意掛名出品人，對此，我向公眾表示深深的歉意。」

汪涵強調，他未參與影片投資，且已與片方解除一切關聯，該片不再保留他的出品人署名。

但汪涵的「切割」引發媒體批評，極目評論指出「署名即擔責，這是基本常識」。當前監管部門已經介入，國家電影局明確表示在處理。汪涵的一紙聲明，與其說是給公眾一個交代，不如說是給自己留一條後路，「但這條後路，未必走得通」。

此前，姚晨工作室也相關聲明否認姚晨參與該電影投資，並稱她轉發電影宣傳是出於對國產電影創作的關注，但對影片相關背景缺乏充分了解。

電影「監獄來的媽媽」已撤檔。(取材自微博)
電影「監獄來的媽媽」已撤檔。(取材自微博)

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