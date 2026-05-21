熱巴「生子導致臉垮」？ 知名經紀人：她顏值依舊能打
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迪麗熱巴生子的傳聞，自2022年開始就沒停過，熱巴團隊冷處理的態度也讓網友有更大的想像空間。古力娜扎前經紀人李登科近日在直播中明確講述熱巴從未被替身頂替，且沒有生育孩子的消息。他認為外貌變化屬正常妝造差異，不應被惡意關聯到私人生活。
李登科是圈內知名經紀人，他近日開播和網友互動，直播間不少吃瓜群眾求證關於迪麗熱巴的各類傳聞。
網民好奇迪麗熱巴是不是被資本換臉頂替了。李登科強調，所有公開活動中的迪麗熱巴均為本人出鏡，「AI換臉」、「替身頂替」純屬無稽之談，甚至指出此類傳言可能與保健品營銷騙局有關，意在誘導中老年群體消費。
李登科也澄清熱巴「生子導致臉垮」說法。他大方誇讚迪麗熱巴如今的狀態在線，顏值依舊能打，根本沒有網傳的憔悴垮臉問題。他還秀出熱巴參加品牌活動的生圖，「哪點垮了？比那些天天P圖的網紅真實多了」。他還補了一句，「就算生小孩又怎麼樣？女性的價值又不是靠生育來定義的」。
迪麗熱巴生子的傳聞近年來反覆被提及，2022年起，網上頻繁傳出她與男演員黃景瑜隱婚生子的消息，甚至有狗仔稱其孩子已三歲，但這些說法始終無任何證據。她在2026年4月某品牌活動中，其生圖被指臉部浮腫、疲態明顯，加劇了「生育後遺症」聯想。
迪麗熱巴工作室雖多次發聲明稱不實信息、將追究法律責任，但未使用「未婚未育」等明確措辭，導致傳言反覆出現。熱巴曾對此事表態，「哪怕我每天開直播跟大家澄清，不信的人還是有不信的藉口」。
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