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張嘉益慢磨新劇「主角」 傳遞「戲比天大」匠人精神

娛樂新聞組／綜合報導
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張嘉益在劇中飾演被譽為「西北鼓王」的劇團司鼓胡三元。(取材自微博)
張嘉益在劇中飾演被譽為「西北鼓王」的劇團司鼓胡三元。(取材自微博)

耗時8年精心打磨的陜派現實主義題材新劇「主角」近日開播，該劇由實力派演員張嘉益領銜主演並首度身兼藝術總監，這也是他繼「裝台」之後再度攜手作家陳彥。作為土生土長的陜西人，張嘉益日前接受揚子晚報專訪時坦言，接下這部戲源於對故土、經典與戲曲藝術的敬畏與承諾，團隊始終秉持「戲比天大」的職業底線，沉下心、慢下來，誓要拍出對得起時代與觀眾的紮實作品。

作為一部展現秦腔行業劇團群像的時代大戲，「主角」在拍攝期間展現了極致的匠人精神。張嘉益透露，為求作品紮實，劇組決定將核心場景集中在風雷廠老廠區並耗資改造。在拍攝初期，劇組一天僅推進一頁劇本，進度遠慢於常規劇集。

張嘉益強調，「慢」是為了讓演員找狀態、將戲曲細節磨到精準。令他動容的是，劇組請來的戲曲演員即便汗水浸透戲服、累到無法站立也從不退縮，而秦海璐、劉浩存、竇驍等全體演員更是提前進組進行高強度戲曲集訓，以十足誠意詮釋角色。

報導提到，張嘉益在劇中飾演主角憶秦娥的舅舅、被譽為「西北鼓王」的劇團司鼓胡三元。他將這個角色形容為一個亦正亦邪的普通小人物，骨子裡倔強，行為看似粗魯，實則是用堅硬的外表護住內心的柔軟與對秦腔的熱愛。為了完美還原這個引路人角色，張嘉益提前跟隨陜西著名鼓師日夜苦練。談及表演心得，他分享了「倒空自己」的哲學，認為唯有把原本的「我」放下一邊，角色才能真正走進來，進而在鏡頭前自然呈現人物因時光打磨而產生的眼神與語氣變化。

「少不懂秦腔，聽懂已是戲中人」。張嘉益感性地表示，年歲漸長後才明白秦腔吼出的是西北人的坦蕩、堅韌與滄桑。談到對傳統文化傳承的看法，他信心十足地指出，秦腔流傳千年且歷經風雨，正因為其深深紮根於人民之中，便永遠不會消失。他強調，「戲比天大」不僅是戲曲人的信仰，更是所有文藝工作者的職業底線，在鏡頭前任何時候都絕不糊弄，唯有心比心誠，才能不辜負讀者與觀眾的期待。

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