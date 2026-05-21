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好激烈的吻…檀健次撲倒盧昱曉「抵死纏綿」 假戲真做？

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檀健次與盧昱曉的吻戲極具爆發力。(取材自微博)
檀健次與盧昱曉的吻戲極具爆發力。(取材自微博)

檀健次與盧昱曉在待播劇「何不同舟渡」中的吻戲路透因極具爆發力和情感張力引發熱議，在路透片段中檀健次與盧昱曉在雪夜船艙內上演「抵死纏綿」名場面，檀健次也被網友稱為「‌內娛吻戲卷王‌」。

檀健次與盧昱曉的吻戲極具爆發力。(取材自微博)
檀健次與盧昱曉的吻戲極具爆發力。(取材自微博)

檀健次與盧昱曉上演互救贖的虐戀故事‌。(取材自微博)
檀健次與盧昱曉上演互救贖的虐戀故事‌。(取材自微博)

「何不同舟渡」講述了一段南宋亂世中，背負罵名的臥底將軍與流浪女乞丐在權謀與生死間相互救贖的虐戀故事‌。檀健次飾演的‌謝卻山‌，表面是人人唾罵的叛國將軍，實則是深入敵營的雙面間諜。盧昱曉飾演的‌南衣‌，原是街頭流浪的女乞丐，身世淒苦卻堅韌頑強，她被捲入一場大逃殺遊戲式的殘酷訓練，成為謝卻山‌培養的間諜。

這場吻戲發生在雨夜船艙的密閉空間中。檀健次與盧昱曉從激烈爭執驟然轉化為肢體糾纏的深吻，動作包含撲倒、反覆翻身、扣腰緊擁等設計。檀健次從隱忍試探到占有欲爆棚的眼神轉變、盧昱曉從掙扎羞惱到沉淪回應的睫毛顫動與手指顫抖，演技層次分明。尤其檀健次手部青筋突起、盧昱曉耳尖泛紅等細節被讚真實，令觀眾大呼性張力拉滿。

盡管吻戲激烈，一度給人假戲真做的錯覺，但在導演喊卡瞬間，檀健次立刻從深情瘋批變回冷靜演員；盧昱曉也迅速調整狀態，無過度沉浸或尷尬，兩人被讚‌把親密戲當專業工作，不炒CP不搞曖昧‌。

「何不同舟渡」劇組在520釋放吻戲路透，與此前「雪中吻」、「摘梅溫情」等畫面形成剛柔反差，目前該劇尚未定檔，但預約量已在多個平台突破‌300萬‌，讓不少觀眾催促「求邊拍邊播」。

▲ 影片來源：youtube平台@星聞追蹤（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

檀健次

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