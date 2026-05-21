替你們摸一下…侯明昊直播自摸「16塊」腹肌 網友破防
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歌手侯明昊19日在南京演唱會後的直播中，延續其一貫的「對抗路」人設，雖然他表面維持高冷，但下一秒就親自上手摸自己的腹肌，調侃稱「我替你摸一下啊」還笑說自己有「16塊腹肌」，這種欲拒還迎的反差操作瞬間引爆評論區，網友直呼「破防了」、「這誰扛得住」。
此次直播互動之所以引發強烈反響，不僅因其反差萌，更因此前他在南京演唱會上濕身露腹肌的直拍視頻已在社交媒體瘋傳，身材管理成果獲搭檔娜扎現場驗貨認證：「真實不貼假甲」。
侯明昊在直播時，面對粉絲呼喊「哥哥好帥」，他便回應「別喊了」；粉絲呼喊「露腹肌」，他就回應「想什麼」；粉絲呼喊「寶貝」，他慌慌張張地不好意思說出口。粉絲將這種互動模式稱為「對抗路情侶」，一邊互懟打鬧，一邊暗戳戳寵粉。
但侯明昊嘴裡還在懟著，手卻已經主動摸上了腹肌，這反差萌讓討論區裡全是粉絲尖叫聲，直喊著要看腹肌，侯明昊也笑嘻嘻的一塊一塊數出「16塊腹肌」。
侯明昊過去對露腹肌要求一向拒絕營業，如今主動送福利，被網友視為寵粉升級。這波反差讓粉絲跟著「哥哥」雲摸腹肌。有網友笑說「侯明昊你別太雙標，以前喊破嗓子都不掀，今天自己送上門來」、 「這腹肌手感怎麼，在線等，挺著急的」 。
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