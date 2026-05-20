阿Sa房產高達千萬美元 認了已立好遺囑「遺照拒絕用黑白」

蔡卓妍已經把人生大事都規劃好。(摘自蔡卓妍微博)

43歲香港 女星蔡卓妍（阿Sa）日前宣布再婚喜訊，嫁給小10歲的健身教練Elvis。不過除了感情生活備受關注，她過去談及「超前部署人生」的發言，也再次被網友翻出討論。

阿Sa過去曾在大陸節目「因為是朋友呀」中，大方分享自己的生死觀與人生規劃。她透露，從小媽媽就教育她，凡事都要同時做好最好與最壞的準備，因此自己其實很早就已經立好遺囑。她當時坦言：「我的遺囑已經寫好了，遺照也選好了，而且每5年會更新一次。」驚人發言讓現場來賓瞬間傻眼，就連多年好友霍汶希都忍不住吐槽她「太悲觀」。

阿Sa解釋，自己提早安排這些事情，並不是因為消極，而是不希望未來離開後，還讓家人與朋友為了各種細節傷腦筋。她笑說，自己特別挑選彩色、笑得很開心的照片當遺照，「我怕你們幫我選那種很悲慘、黑白的照片，所以乾脆自己先挑好。」

她也認為，人離開後其實不會知道發生什麼事，真正辛苦的反而是留下來的人。因此如果有機會，她甚至希望能提前錄下影片留給家人，希望能在未來某天，替親友帶來一點安慰。

除了人生規劃引發討論，阿Sa的驚人財力同樣成為焦點。她多年來被封為香港演藝圈「樓后」，目前名下擁有5處房產，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅，以及目前與老公同住、位於香港東半山司徒拔道的豪宅。

據港媒估算，蔡卓妍持有房產總市值已超過1億港幣（約1270萬美元），光是每月租金收入，就高達20萬港幣（約2.5萬美元），財力相當驚人。