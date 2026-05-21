李連杰多次與死神擦身 領悟人生追尋「自在」

李連杰推出新書分享生活感想。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰 去年因頸部腫瘤 接受手術，一度引發外界關注，甚至還傳出「換心」等謠言。不過他近來狀態明顯回春，近日接受外媒專訪時，更罕見談及多次瀕死經歷，以及自己對人生與老化的全新體悟。

63歲的他坦言，人生曾數度與死神擦肩而過。2004年，他與家人赴馬爾地夫度假時，碰上南亞大海嘯，當時海水一度淹到下巴，「如果再高50公分，可能就沒命了」。隔年拍攝電影「霍元甲」期間，他又意外從高塔墜落，導致內出血；數個月後，前往四川偏遠寺廟時，更因高山症一度命危。

這些經歷讓李連杰對人生有了不同領悟。他表示，每一次死裡逃生，都讓自己更渴望追求真正的自由，也逐漸理解佛教中所說的「自在」。

談到年齡增長帶來的變化，李連杰也相當坦然。他透露，2009年曾被診斷出甲狀腺機能亢進，一度暴瘦，雖然病情後來穩定，但身體機能仍與過去有明顯差距。他感嘆：「以前1秒能做10個動作，現在要10秒才能完成1個動作。」

李連杰強調，自己如今更願意以順其自然的態度面對人生變化，並持續追尋內心真正的自在。至於是否已經達到那樣的境界？他則幽默回應：「當一個人告訴你『我很自在』，其實代表大多數人並不自在，所以，我也還在路上。」