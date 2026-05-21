我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

李連杰多次與死神擦身 領悟人生追尋「自在」

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李連杰推出新書分享生活感想。(取材自微博)
李連杰推出新書分享生活感想。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰去年因頸部腫瘤接受手術，一度引發外界關注，甚至還傳出「換心」等謠言。不過他近來狀態明顯回春，近日接受外媒專訪時，更罕見談及多次瀕死經歷，以及自己對人生與老化的全新體悟。

63歲的他坦言，人生曾數度與死神擦肩而過。2004年，他與家人赴馬爾地夫度假時，碰上南亞大海嘯，當時海水一度淹到下巴，「如果再高50公分，可能就沒命了」。隔年拍攝電影「霍元甲」期間，他又意外從高塔墜落，導致內出血；數個月後，前往四川偏遠寺廟時，更因高山症一度命危。

這些經歷讓李連杰對人生有了不同領悟。他表示，每一次死裡逃生，都讓自己更渴望追求真正的自由，也逐漸理解佛教中所說的「自在」。

談到年齡增長帶來的變化，李連杰也相當坦然。他透露，2009年曾被診斷出甲狀腺機能亢進，一度暴瘦，雖然病情後來穩定，但身體機能仍與過去有明顯差距。他感嘆：「以前1秒能做10個動作，現在要10秒才能完成1個動作。」

李連杰強調，自己如今更願意以順其自然的態度面對人生變化，並持續追尋內心真正的自在。至於是否已經達到那樣的境界？他則幽默回應：「當一個人告訴你『我很自在』，其實代表大多數人並不自在，所以，我也還在路上。」

腫瘤 李連杰

上一則

女兒出國念書被解讀「看不起台灣學校」 賈永婕斥混淆視聽

下一則

歌手第一人…吳青峰獲政大傑出校友 創作紓解課業壓力

延伸閱讀

首談甲亢「面容巨變」釀自卑 李連杰認：人生最艱難時期

首談甲亢「面容巨變」釀自卑 李連杰認：人生最艱難時期
李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門

李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門
賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹
當年拍三級片 曹查理稱她提「假戲真做」 最後演到狂吐

當年拍三級片 曹查理稱她提「假戲真做」 最後演到狂吐

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

2026-05-14 13:58

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨