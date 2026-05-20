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楊紫「家業」手撕渣男退婚 韓東君被誤當遊客畫面搞笑

記者趙大智／綜合報導
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楊紫(右)飾演的李禎原本滿心期待出嫁，卻迎來心碎騙婚，爺爺還因此受傷。（取材自微...
楊紫(右)飾演的李禎原本滿心期待出嫁，卻迎來心碎騙婚，爺爺還因此受傷。（取材自微博）

楊紫因「國色芳華」暴紅，最近在古裝劇「家業」手撕渣男退婚，讓人解氣。劇中男主角韓東君某次現身拍攝現場，當起楊紫的專屬攝影師替她拍攝美照，沒想到卻因為穿著休閒、低調，被現場工作人員誤認為路過遊客，請他放下手機「別再拍了」，韓東君見狀連忙對工作人員比了一個讚之後趕緊撤退，搞笑畫面讓楊紫記憶猶新。

楊紫所飾演的落魄貴女「李禎」，原本要與同為製墨家族出身的青梅竹馬「田本昌」（王梓豪 飾）成親，沒想到卻遇上騙婚局，讓李禎當街退婚，怒嗆「並非他田家不娶，而是我李禎不嫁」超解氣名場面迅速引爆關注。

劇中，李禎的未婚夫田本昌因家族生意翻車，面臨破產危機，在各方壓力下黑化，不惜算計李禎，試圖偷取李家祖傳墨方，面對情人的背叛，李禎處事果絕不拖沓，也讓楊紫在直播中坦言相當崇拜，「如果是我面對這種狀況，可能會先愣住，再去查清楚發生什麼事，但李禎非常理智，在短短幾十秒內就做出人生重大決定。」

後續李禎和田本昌拿回定情信物「生辰墨」時，楊紫更幽默補充角色心境「媽呀太開心了，認清渣男」「天下男人這麼多，沒關係的！」戲裡角色幾乎是有仇必報、絕不忍氣吞聲，楊紫也笑稱「我（李禎）應該是從頭不爽到最後

吧。」她解釋，只要有人觸及到家人的底線，李禎就會像刺蝟一樣豎起全身的刺強力反彈。

不過戲裡劍拔弩張的衝突場面，在幕後花絮中，卻全變成了演員們私下笑料不斷的逗趣互動，反差感十足。像是李家舉辦祭祀大典時，已被除族的爺爺竟跑回參加，被族人動手羞辱，楊紫出面維護，卻被反嗆「你們老老實實地在家呆著，他就打你家去了嗎？」靈魂拷問讓楊紫瞬間語塞，軟萌回應「是」「對不起」「今天我便不與你們糾纏啊」從打群架變成打退堂鼓，歡笑不斷。

古裝劇「家業」以明朝徽州墨業為背景，講述百年製墨世家「李墨」因一場貢墨案而跌落神壇，李氏八房更遭逐出宗族。多年後，李家八房么女李禎為扛起家業踏上製墨之路，憑藉天賦與努力成為墨業黑馬；駱家次子駱文謙則為重振家族四處籌謀。兩人在商戰與家族鬥爭中攜手前行，最終帶領李墨重返巔峰，並將徽墨推向「天下第一墨」之名。

國色芳華 楊紫

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