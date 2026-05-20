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不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

娛樂新聞組／綜合報導
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「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

第33屆中國電視金鷹獎評選近日正式開跑，據最新名單顯示，人氣男演員張凌赫憑藉「逐玉」、「度華年」與「櫻桃琥珀」三部作品同時入圍，成為本屆入圍作品數量最多的95後男星，相關話題迅速登上熱搜。另一位男神肖戰則是以「藏海傳」入圍，也被視為本屆大熱門。

古裝劇「逐玉」自開播以來話題不斷，張凌赫飾演的將軍「謝征」被視為其演藝生涯代表角色之一，不僅刷新多平台熱度紀錄，也讓他成功擺脫過往「古裝美男」標籤；另一部「度華年」讓他以腹黑權臣「裴文宣」一角吸粉無數；現代劇「櫻桃琥珀」則展現張凌赫不同於古裝路線的青春氣質，以質樸且具破碎感的演技詮釋學霸「蔣嶠西」。

三部作品橫跨古裝、權謀與青春題材，被外界視為張凌赫演技與扛劇能力的重要指標。

除了作品表現亮眼，張凌赫近期也因出席GUCCI官方網站紐約2027早春大秀再度引發熱議。他以深V黑襯衫搭配深藍條紋西裝現身，帥氣造型照迅速洗版社群平台，更一度與「張凌赫金鷹獎」、「張凌赫GUCCI造型」等關鍵字同時衝上熱搜榜。

不過，今年金鷹獎競爭激烈，堪稱「神仙打架」，包括肖戰領銜的權謀大作「藏海傳」以刷新平台的熱度值強勢入選；楊紫與李現二搭的「國色芳華」，以及虞書欣與丁禹兮的「永夜星河」、宋祖兒與劉宇寧的「折腰」等大熱劇集也赫然在列。

女星方面，競爭同樣白熱化，包括楊紫、趙麗穎、劉亦菲等人，皆被視為本屆金鷹獎的熱門候選人。據了解，隨著近年中國影視圈流量與實績並重，金鷹獎不再只是人氣指標，也成為各平台與演員之間實績競逐的重要戰場。

「度華年」中，張凌赫腹黑又深情。(取材自微博)
「度華年」中，張凌赫腹黑又深情。(取材自微博)

楊紫 肖戰 張凌赫

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