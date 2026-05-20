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挺爭議片「監獄媽媽」 姚晨被罵上熱搜 網嘲：微博女王變翻車女王

娛樂新聞組／綜合報導
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姚晨公開力挺「監獄來的媽媽」 ，引來不少罵聲。（取材自微博）
姚晨公開力挺「監獄來的媽媽」 ，引來不少罵聲。（取材自微博）

大陸女星姚晨近日再度陷入輿論風暴。她前不久公開力挺的電影「監獄來的媽媽」因「美化罪犯」、「扭曲司法事實」爭議持續延燒，姚晨不僅緊急刪除宣傳貼文，「姚晨翻車」更一度衝上微博熱搜。據悉，姚晨不是第一次因公開發言捲入爭議，這次再度站上風口浪尖，也被外界形容成「熟悉的姚晨式翻車」。

「監獄來的媽媽」改編自真實案件，由曾因故意傷害致人死亡罪入獄15年的趙簫泓（原名趙曉紅）主演。電影原以「女性反抗家暴」作為主要宣傳方向，並在國際影展獲獎，引發高度關注。姚晨日前「文青文藝魂」上身，在微博感性發文，「這是我看過最勇敢的演出……她從廢墟裡站起來，把自己活成了一束光」。

不過，隨著網友翻出當年終審判決書，事件急轉直下。判決內容顯示，案件源於夫妻口角衝突，法院並未認定存在長期家暴情節，趙簫泓最終被依故意傷害致人死亡罪判刑15年。外界因此質疑電影刻意將案件「反家暴化」，甚至有「洗白殺夫犯」之嫌。

由於姚晨先前高調支持電影，輿論壓力也迅速轉向她本人。不少網友批評，身為具有影響力的公眾人物，在涉及真實刑事案件時，應先了解司法事實，而非僅依電影宣傳便公開表態。面對爭議擴大，姚晨低調刪除原貼文，但仍未能止血。

對此，姚晨工作室發出聲明，表示轉發電影資訊「只是出於對國產電影的支持」，坦言對案件背景「了解不夠全面」，並強調姚晨始終尊重司法判決。工作室同時否認外界流傳的投資與利益關係傳聞，希望外界停止過度解讀。

事實上，這並非姚晨首次因公開立場引發爭議。過去她便多次因社會議題發言登上熱搜，包括曾因難民、公共議題與女性話題表態，引發網友兩極反應。支持者認為她敢於發聲、有知識分子氣質，但反對者則批評她「情緒先行」、「頻頻站錯隊」，甚至有「微博女王變翻車女王」的調侃說法。

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