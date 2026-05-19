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李連杰認老了 腫瘤手術後吐心聲 瀕死3次「海嘯再高50公分就沒命」

記者陳穎／即時報導
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李連杰推出新書「Beyond Life and Death: The Way o...
李連杰推出新書「Beyond Life and Death: The Way of True Freedom」。（取材自李連杰微博）

有「功夫皇帝」之稱的李連杰，去年因頸部腫瘤接受手術，一度引發外界關注，甚至還傳出「換心」等謠言。不過他近來狀態明顯回春，近日接受外媒專訪時，更罕見談及多次瀕死經歷，以及自己對人生與老化的全新體悟。

現年63歲的李連杰坦言，人生曾數度與死神擦肩而過。2004年，他與家人赴馬爾地夫度假時，碰上南亞大海嘯，當時海水一度淹到下巴，「如果再高50公分，可能就沒命了」。隔年拍攝電影霍元甲期間，他又意外從高塔墜落，導致內出血；數個月後，前往四川偏遠寺廟時，更因高山症一度命危。

這些經歷讓李連杰對人生有了不同領悟。他表示，每一次死裡逃生，都讓自己更渴望追求真正的自由，也逐漸理解佛教中所說的「自在」。如今的他，除了重視身體健康，也更加在意內心狀態，並將生活重心放在公益與精神修行上，拍電影早已不再是人生第一順位。

談到年齡增長帶來的變化，李連杰也相當坦然。他透露，2009年曾被診斷出甲狀腺機能亢進，一度暴瘦，雖然病情後來穩定，但身體機能仍與過去有明顯差距。尤其2024年拍攝新片「鏢人：風起大漠」時，更深刻感受到老化帶來的影響。

他感嘆：「以前1秒能做10個動作，現在要10秒才能完成1個動作。」短短一句話，道盡昔日武打巨星面對歲月流逝的無奈，也讓不少粉絲感到感慨。李連杰強調，自己如今更願意以順其自然的態度面對人生變化，並持續追尋內心真正的自在。至於是否已經達到那樣的境界？他則幽默回應：「當一個人告訴你『我很自在』，其實代表大多數人並不自在，所以，我也還在路上。」

腫瘤 李連杰

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