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林憶蓮香港霸氣開唱 鍾楚紅、陳慧琳秒變小歌迷

娛樂新聞組／綜合報導
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林憶蓮時隔9年回歸香港舞台。(取材自微博)
林憶蓮時隔9年回歸香港舞台。(取材自微博)

華語樂壇天后林憶蓮近日在香港舉辦「迴響巡迴演唱會」。時隔九年回歸香港舞台，林憶蓮展現極大誠意，特別為樂迷獻上「全廣東歌」專屬歌單，主場館內4萬個座位座無虛席，這場頂級視聽盛宴不僅台上演出口碑炸裂，台下更是星光熠熠，其中久未公開露面的凍齡女神鍾楚紅亦現身力挺，成為全場焦點。

香港01報導，演唱會的舞台設計與實況氣氛極具震撼力。開場時，林憶蓮平躺在舞台中央緩緩升起，以一首「breathe in... breathe out」揭開序幕。隨後她換上鮮紅色的立體剪裁上衣，一口氣連唱「沉淪」、「天大地大」及「逃離鋼筋森林」等一連串經典快歌。當唱到招牌快歌「傾斜」時，她與十多名舞者踏上傾斜舞台大跳熱舞，展現無可匹敵的天后跳唱實力。

慢歌環節時，中央升降台化身為巨型飛船從天而降，林憶蓮換上黑粉相間的長紗裙優雅登場。此時，場館頂部亮起60支縱橫交錯的激光，在夜空中交織出「流星劃破長空」的絕美奇景，搭配她深情演唱的「寂寞流星群」、「赤裸的秘密」，如夢似幻的視覺感受讓全場觀眾歎為觀止。

到了第三部份，舞台竟驚喜變身成6、70年代的舊香港客廳，擺滿舊式收音機、木製家具等，牆上更掛著林憶蓮珍貴的童年照。最後，當唱到經典作「微涼」時，全場4萬觀眾亮起手機燈並溫馨大合唱，林憶蓮感動落淚一度無法唱下去，台下樂迷見狀立刻默契接唱，場面催淚。

台上高潮迭起，台下的明星親友團同樣引爆話題。除了胡楓（修哥）、連炎輝專程到場力挺，台下還驚見楊千嬅一家、佘詩曼、蔡一智、林海峰、黃耀明及葛民輝等重量級藝人。而在眾多星光中，最令全場驚呼與閃光燈不斷的，莫過於盛裝出席的鍾楚紅。

鍾楚紅與陳慧琳並排而坐，形成「世紀神顏同框」。(取材自微博)
鍾楚紅與陳慧琳並排而坐，形成「世紀神顏同框」。(取材自微博)

當晚，久未在公開露面的「紅姑」鍾楚紅，與樂壇天后陳慧琳並排而坐。兩位風格各異、跨越世代的氣質女神罕見一同露臉，驚豔全場。

從畫面中可見，66歲的鍾楚紅皮膚緊緻且神采飛揚，舉手投足間盡顯一代傳奇影后的絕代風華，與身旁的陳慧琳坐在一起，兩人堪稱「世紀神顏同框」。

香港 鍾楚紅

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