短劇男神錯估人氣 「只來300人」變萬人 活動急喊卡

24歲短劇男神張翅已擠進頂流之列。（取材自微博）

中國短劇男神張翅出道五年，憑藉帥氣外型與精湛演技，從基層替身與龍套做起，如今已成為影視劇及爆款短劇的當紅男主角。近日他原計畫出席鄭州 商場的化妝品品牌快閃活動，粉絲擠爆商場，因現場人數過多，導致場面混亂，主辦方基於安全考量，臨時取消活動，讓遠道追星的粉絲相當不滿。

張翅曾主演「少年歌行」、「破籠」等短劇，累積不少流量與人氣，目前正在拍戲的他近日出席鄭州商場快閃活動，主辦方最初預估現場約到場300名粉絲，不料當天商場上午9時30分開門即湧入上萬人，其中包含追星粉絲及圍觀民眾等，將商場擠得水洩不通。現場也因人數過多，粉絲進場後被限制在活動場地的背面，場地正面也因保安人員阻擋而無法靠近，場面一度失控，評估現場狀況後，主辦方決定取消活動。

而張翅為了這場活動，當天拍戲拍到凌晨3時，隨即搭早班飛機抵達鄭州，在得知活動取消後，又趕回劇組繼續拍戲，行程等同白費。許多粉絲引頸期盼與偶像近距離接觸，前一天即抵達鄭州，花費機票、飯店錢卻撲空，情緒瞬間崩潰。

活動方錯估張翅人氣，活動確定取消後，張翅第一時間就透過工作室發布聲明致歉，強調為了確保在場粉絲們的安全，「團隊按接到的通知，配合和服從公安部門的安全管理決定，將所有人的安全放在首位，杜絕一切擁擠、踩踏等安全風險」。對於此次突發情況，致以最誠摯的歉意，「深深對不起大家，讓大家失望了、受累了！」工作室最後也表示，後續將結合活動實際情況，制定專項補償方案，「盡最大努力彌補大家此次遺憾，不辜負每一位翅煲的熱情奔赴與長久支持」。