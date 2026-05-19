阿Sa結婚還沒滿月就婚變？ 疑網友造謠

蔡卓妍（右）前不久才宣布甜嫁小10歲的健身教練林俊賢。(取材自微博)

香港 女星蔡卓妍（阿Sa）4月28日甜嫁小10歲的健身教練林俊賢（Elvis），但還不到一個月便傳出婚姻亮紅燈。網上傳出「蔡卓妍含淚控訴丈夫」的新聞，更迅速席捲各大社交平台並登上熱搜，引發網友熱議，但經查證後發現，一切都是網友惡意捏造的不實新聞。

綜合「噓！星聞」等媒體報導，近日網上流傳一則新聞圖片，上面大標題寫著「蔡卓妍含淚控訴丈夫」，小標題則寫著「婚後一分無撈到原形畢露用分居威脅」，還指男方腳踏多條船，新聞主圖用的是一張阿Sa拭淚的照片，及兩人結婚官宣照片。爆料還稱兩人因經濟差距、三觀不合、生活習慣矛盾等問題頻繁爭吵，甚至有說法稱男方私生活存在爭議。

傳聞還描繪了一些細節，指阿Sa情緒崩潰向友人哭訴「過不下去了」，並已刪除婚訊動態、搬離二人愛巢。但網友很快就發現破綻，認為這是用AI製作合成出的新聞圖片，利用幾張阿Sa的舊照，再加上亂編的標題，就形成這張新聞圖片，完全沒有可信度，真實性很低。

粉絲更指出，阿Sa拭淚的照片是2014年的舊照，當時她出席活動談到愛犬離世所以才哭的，而且新聞照片更刻意仿照成香港八卦周刊的封面模式，但其實沒有港媒有報導此事，明顯是惡意造謠，更一度登上微博 熱搜冠軍。