我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

「阿嬤的情書」口碑發酵…最終票房上看15億 帶火素人演員

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「給阿嬤的情書」被預測最終總票房將衝破15億元。(取材自微博)
「給阿嬤的情書」被預測最終總票房將衝破15億元。(取材自微博)

2026年春季影市迎來最大一匹黑馬。據燈塔專業版、貓眼專業版最新數據顯示，潮汕方言電影「給阿嬤的情書」在上映第18天，單日票房再度狂飆1.11億元（人民幣，下同，約1641萬美元），累計總票房已突破5億大關。鑑於強勁逆跌走勢，業內各大平台紛紛上調預測，燈塔專業版預測其最終總票房將衝破15億元，有望殺入2026年度票房榜前三。

作為一部無流量明星、無高額投資、無大力宣傳的「三無」電影，「給阿嬤的情書」實現票房大逆襲的核心原因在於「極致的真誠與跨語言共情」。影片將「僑批」歷史、南洋華僑的守望情義與潮汕本土宗族文化細膩融合，憑藉扎實的情感濃度在社交平台引發「自來水」式刷屏，成功突破地域限制，實現從「廣東火爆」向「全國破圈」北伐。

除了票房開紅盤，一票主演也迎來命運的轉變。在片中飾演女主角「謝南枝」的素人演員李思潼，近日被發現已將個人微博ID正式更改為「演員李思潼」，低調宣告進入演藝圈。

據悉，李思潼現實中是廣東財經大學金融學院金融工程專業的大四學生。正值畢業季的她，憑藉在片中充滿氛圍感與共情力的細膩演技一炮而紅，從「金融學霸」跨界蛻變「矚目新星」。

「給阿嬤的情書」不光捧紅李思潼，劇中飾演男主角「鄭木生」的新人演員王彥桐也知名度大漲。 他的個人主頁在電影破圈後湧入大量前來「考古」的影迷。非流量出身的他，憑藉大銀幕上樸實、真摯且充滿故事感的眼神，被業內看好有機會承接實力派正劇的資源。

微博

上一則

才演完第一季 金妮閃辭HBO影集版「哈利波特」

下一則

穩交小15歲鮮肉 44歲安娜米勒再添一娃「升格3寶媽」

延伸閱讀

觀影說劇／「給阿嬤的情書」太催淚 票房史詩式逆襲

觀影說劇／「給阿嬤的情書」太催淚 票房史詩式逆襲
財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的

財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的
「阿嬤情書」史詩逆襲 李現進戲院看：哭得好狼狽

「阿嬤情書」史詩逆襲 李現進戲院看：哭得好狼狽
潮汕語電影「給阿嬤的情書」看哭無數人 中網民：在台灣會火

潮汕語電影「給阿嬤的情書」看哭無數人 中網民：在台灣會火

熱門新聞

全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
廖思惟在電梯裡和神祕男子自拍。圖／摘自IG

廖思惟返台慶祝母親節 自拍照出現神秘手臂疑有新戀情

2026-05-11 10:00

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長