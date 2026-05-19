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狗仔爆白鹿密戀鮮肉周翊然？粉絲闢謠：同小區不等於同居

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿被狗仔踢爆和周翊然同回一個小區。（取材自微博）
白鹿被狗仔踢爆和周翊然同回一個小區。（取材自微博）

中國人氣女星白鹿傳出新戀情？知名狗仔「劉大錘」18日曝光白鹿與新生代男星周翊然，同機抵達北京後一同前往餐廳聚餐。飯局結束後，周翊然安排司機先送白鹿返回小區，他與助理前往附近酒館短暫停留，隨後司機折返接他，車輛最終也駛入白鹿居住小區。畫面曝光後，網上掀起兩人密戀傳聞，相關話題登上熱搜。

面對鋪天蓋地的輿論，雙方工作室隨即展現演藝圈少見的「極速闢謠」。白鹿資訊站率先發布聲明，明確指出網傳內容存在惡意誤導，當天僅為正常的朋友聚餐，其餘傳聞皆為不實，並強調「藝人目前單身」。隨後，周翊然工作室也同步發聲，澄清該行程純屬圈內好友的日常社交聚會，呼籲大眾切勿過度解讀。

白鹿被狗仔踢爆和周翊然同回一個小區。（取材自微博）
白鹿被狗仔踢爆和周翊然同回一個小區。（取材自微博）

大批粉絲也力挺指出，該小區為北京著名的明星聚居區，圈內多名藝人皆居住於此，「同小區不等於同居」，斥責狗仔捕風捉影。事實上，兩人近期因合作周翊然的新歌MV「誰是你朋友」互動頻繁，白鹿此前更曾公開包場支持周翊然的作品。

有業內人士分析，白鹿的「莫離」與周翊然的「翹楚」皆定檔於6月，此時爆出緋聞難免讓人聯想是「為戲宣傳」的套路。

據悉，2000年出生的周翊然2017年以選秀組合「易安音樂社」出道，隨後他轉戰演員賽道，憑藉清爽乾淨的少年感與不俗的演技逐漸嶄露頭角，代表作包括校園青春劇「當我飛奔向你」、「喬家的兒女」、「江湖夜雨十年燈」等，是備受矚目的新生代潛力小生。

而31歲的白鹿，自出道以來緋聞不少，最廣為人知的兩段感情分別為許凱、張凌赫。

她與許凱連續合作「招搖」、「烈火軍校」傳假戲真做，戲外多次被拍到親密互動與同回住處；2022年，白鹿又因「寧安如夢」與張凌赫爆出戀情，當時狗仔曾拍到她多次深夜出入張凌赫家，甚至對著可視門禁比心，轟動一時。不過近年兩人已漸無交集，外傳這段感情已悄然和平分手。

白鹿

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