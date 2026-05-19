舞蹈生變武打生…楊洋「雨霖鈴」打戲太精采 網籲：應該申遺

楊洋被觀眾譽為「內娛大武生」。(取材自微博)

由楊洋主演的武俠劇「雨霖鈴」自開播後，憑藉真刀真槍的硬核武俠引發關注，上線首周動作場面片段在短影音平台的傳播量便突破50億次，而扛起這面硬核大旗的，正是被觀眾譽為「內娛大武生」的楊洋。有分析指，這是飽受特效」折磨的觀眾，對拳拳到肉的真武俠進行的報復性追捧。「楊洋舞蹈生變武打生」也登上熱搜，引起熱議。

現代古裝武俠劇的打戲，早已墮落成了不需要流汗、全靠後期剪輯師加工的「仙俠廣播體操」，有些演員甚至連劍都握不穩，最後只能靠慢動作與特效來掩蓋肢體的無能。

相較之下，楊洋的武打實力在2025年「凡人修仙傳」中就已凸顯，他飾演的韓立以大量空中翻轉、禦劍動作實現「零幀起轉，縱享絲滑」，與金晨對抗墨蛟的雙人打戲更被讚為視聽盛宴，網友甚至調侃「楊洋好像真的會飛」。

到了「雨霖鈴」，楊洋的武打進階一步。他挑戰突破性的「雙船跨一字馬」，在兩條移動的烏篷船頂實現180°劈叉，僅靠腰腹爆發力瞬間回彈，全程無替身特效，被業界驚呼「實拍奇蹟」，更衍生出「楊洋的腰是拚命三郎的彎刀」等網路熱梗。

據悉，楊洋10歲考入解放軍藝術學院舞蹈系，嚴苛訓練賦予他極強的肢體協調性、柔韌性和核心力量，此功底被他完美轉化為打戲獨特優勢，例如空中360度旋轉、劈叉回彈等高難度動作，他都能完美駕馭。

在「雨霖鈴」中，楊洋有高達95%高危險打戲皆親自上陣，雨中獨戰、雪地翻滾等高強度場景，他以驚人效率在單日便拍完原本預計三天的戲量。製片人侯鴻亮直言，「展昭只有楊洋一人選」；武術指導也認證他將「暴力演繹成了書法」，甚至有網友呼籲「打戲應該申遺」。