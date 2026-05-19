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「拍戲不離北京」內幕曝光…高圓圓為重病母一度神隱 獲封神仙孝女

娛樂新聞組／即時報導
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高圓圓當年為了照顧生病的母親，堅持不離開北京拍戲。(取材自微博)
高圓圓當年為了照顧生病的母親，堅持不離開北京拍戲。(取材自微博)

「國民女神」高圓圓最近以一則「為照顧母親接戲不離開北京」登上熱搜。原來，她在事業顛峰期黃金10年，竟然為了重病的媽媽主動淡出螢光幕，甚至向劇組放話「接戲絕不離開北京」。這段塵封已久的內幕近日被翻出，讓大批粉絲既心疼又感動，直呼「神仙孝女」

當年，高圓圓憑藉「倚天屠龍記」中周芷若一角紅遍大江南北，正當所有女星都瘋狂接戲、搶資源時，高圓圓卻反其道而行，突然大規模「減產」。知情人士透露，當時高圓圓的母親因為慢性肺病長期住院，情況一度非常危急。

為了隨時守護在媽媽身邊，高圓圓直接給自己定下了一條雷打不動的「接戲鐵律」：不管片酬多高、劇本多好，只要拍攝地點不在北京，一律推掉。 在爭搶出頭的演藝圈，此作法無異於自斷前程，但高圓圓毫不在意。

那幾年，她白天在片場拍戲，一到收工時間，她連妝都來不及卸，就立刻狂奔醫院，幫媽媽翻身、擦澡、餵飯，所有髒活累活她都親力親為，一守就是整整十年。她曾說過，「工作沒了可以再找，但媽媽只有一個，我不想留下一輩子的遺憾」。

這場長達十年的病榻陪伴，最終在2015年夏天畫下了句點，媽媽的離世讓新婚不久的高圓圓近乎崩潰。幸好，在老公趙又廷的陪伴下漸漸出走來。

當時，趙又廷推掉大量工作，陪高圓圓熬過那段最黑暗的療傷期。高圓圓後來透露，正是因為經歷了失去至親的痛，讓她更懂得「陪伴」的分量，這也是為什麼她現在升格當媽媽後，依然把家庭放在第一位、堅持不當「拚命三娘」的原因。

高圓圓這段「為母留京」的往事登上熱搜後，讓看慣了演藝圈勾心鬥角的網友們大讚「簡直是演藝圈的一股清流」、「以前只覺得她長得漂亮，現在才知道她骨子裡這麼有擔當」，還有人打趣說，「看在趙又廷這麼深情的分上，『奪妻之恨』就先放一邊吧」。

高圓圓

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