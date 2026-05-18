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都是濃眉大眼… 關之琳同框親弟 網驚呼像「龍鳳胎」

娛樂新聞組／綜合報導
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63歲的關之琳為53歲的親弟關世華慶祝生日。（取材自微博）
63歲的關之琳為53歲的親弟關世華慶祝生日。（取材自微博）

63歲的關之琳近日又上熱搜了，不過這次不是為了緋聞，而是因為一組為53歲弟弟關世華慶祝生日的照片。關之琳和同樣濃眉大眼的關世華站在一起，姊弟倆像是一個模子裡刻出來的，不少網友第一眼看到都驚呼：這哪是姊弟，簡直就是「男版關之琳」，兩人相差11歲，但看上去就像是一對差不多年紀的「龍鳳胎」。

據網易報導，很多人對關世華感到陌生，畢竟他不藉著姊姊的名氣蹭熱度。但很少有人知道，站在富婆姊姊身邊的他，曾有過一段負債纍纍的至暗時刻。

他原名關家博，是關之琳唯一親弟，父母離異後跟隨母親張冰茜來美生活，直到20歲才重返香港闖蕩，最早投身於保險業，後來嘗試自主投資，恰逢2013年香港樓市和投資市場波動劇烈，他背上了巨額債務，不得不向法院正式申請破產。當時關之琳早就是香港娛樂圈出了名的富婆，手握資產預估超過5億（港幣，下同，約6386萬美元）甚至15億，但關世華沒有向姊姊開過口要一分錢。

後來他潛心研習風水命理文化並改名關世華，2017年風水師身分正式執業，實現了東山再起。2021年，他斥資1625萬，購入香港中半山住宅。

18歲出道的關之琳拍了70多部電影，但感情路相當坎坷。20歲與比自己大16歲的富商王國旌閃婚，僅維持5個月告終；之後又嫁給台灣知名企業家陳泰銘，同樣只維持了約半年。此後，她與富豪馬清偉、劉鑾雄等名字糾纏在一起，甚至背上了「小三」罵名，「高爾夫球事件」更是讓她的事業遭受重創。她逐漸將重心轉向房地產投資，賺得盆滿缽滿，外傳身家動輒十幾二十億。

關之琳和關世華相差11歲，從小到大互相包容、互相扶持，在看重利益和名氣的娛樂圈裡很少見。偶爾，關世華也會在自己的社交媒體上，曬出姊弟倆的合照。這次關世華53歲慶生宴是在一家日式料理店裡辦的，關之琳穿得休閒，，年過半百，風采依舊，不少網友注意到她手上那枚碩大閃亮的鑽戒，還是不免猜測這位昔日女神深不可測的身家。

照片中，關之琳和關世華完美繼承了父親關山的優良基因——濃眉大眼、高鼻梁的立體輪廓，以及母親帶著冷艷感的大眼睛，和那個獨特的美人尖及精緻尖下巴。不少網友感慨，姊弟倆除了都是高顏值，又有多少豪門姊弟能像他們這樣，把錢歸錢、情歸情，分得清清楚楚，卻又在困難時刻緊緊相依。

關之琳

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