我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

黃曉明舊愛葉珂曬閨密合照 被酸4人「共用」1張臉

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葉珂（後排左）與閨密聚餐，全部人都長得一模一樣。（取材自Instagram）
葉珂（後排左）與閨密聚餐，全部人都長得一模一樣。（取材自Instagram）

大陸男星黃曉明昔日高調認愛網紅葉珂，雖然兩人後來傳出分手，但外界仍盛傳葉珂已為他生下一女，只是雙方始終未正面回應。近日，葉珂再度因外貌話題登上微博熱搜，關鍵竟是一張與閨密聚餐的合照。

葉珂日前在社群平台曬出與3位好友聚餐的照片，沒想到因為幾人髮型、妝容風格過於相似，讓大批網友瞬間「臉盲」，甚至認不出誰才是葉珂。「葉珂與三個閨密共用一張臉」更直接衝上微博熱搜，引發熱烈討論。

不少網友留言調侃：「根本分不出誰是葉珂」、「這是複製貼上嗎？」、「看到眼花還找不到主角」、「根本AI」，相關話題迅速在網路發酵。

面對外界吐槽，葉珂也親自出面回應，表示大家只是「修圖手法比較像」，並稱讚幾位閨密其實都是很有個性的女孩。她高EQ的回應方式，也讓部分網友改口稱讚「情商很高」。

葉珂過去就曾因外貌變化掀起不少爭議，尤其多次被質疑有整形痕跡。對此，她先前也曾大方承認「有微do」，坦言自己確實有進行醫美與部分調整，但強調「真的do得不多」，甚至幽默透露自己「從頭到腳大概只有40%科技」，當時一度掀起熱議。

黃曉明 微博

上一則

坎城影展重映台片「魯冰花」 李屏賓話當年：期待大家能抗拒宿命

下一則

都是濃眉大眼… 關之琳同框親弟 網驚呼像「龍鳳胎」

延伸閱讀

黃曉明被拍到赴「產科醫院」 工作室曬診斷單反嗆狗仔

黃曉明被拍到赴「產科醫院」 工作室曬診斷單反嗆狗仔
郭富城56歲岳母高顏值 網狂讚方媛神基因

郭富城56歲岳母高顏值 網狂讚方媛神基因
汪峰情變？ 小女友森林北刪光文後 又稱「我倆挺好」

汪峰情變？ 小女友森林北刪光文後 又稱「我倆挺好」
傳被綁架、祕密生子…李金銘消失10個月後 發「這個表情包」回應

傳被綁架、祕密生子…李金銘消失10個月後 發「這個表情包」回應

熱門新聞

福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬