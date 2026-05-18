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「家業」首播惹議 楊紫疑「磨皮」過頭遭酸AI假臉

娛樂新聞組／綜合報導
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楊紫的鏡頭被指磨皮參數過高，引起爭議。(取材自微博)
楊紫的鏡頭被指磨皮參數過高，引起爭議。(取材自微博)

楊紫、韓東君主演的非遺徽墨題材新劇「家業」，日前在央視八套與愛奇藝首播，隨即在電視端、網路端與社交平台掀起熱烈討論。不過，在一片嚴謹還原非遺工藝的好評聲中，意外出現楊紫「鏡頭磨皮」爭議，相關話題迅速登頂熱搜。

在電視收視方面，「家業」交出了一份充滿拉扯的答卷。該劇接檔前作，起步底盤並不高，僅在0.6%至0.72%低位徘徊。然而隨著劇情推進，收視強勁拉升，第一集實時峰值一度衝破1.5781%，相較於開盤漲幅超160%。

與電視端的波動相比，網路端數據則異常火爆。愛奇藝平台開播即實現7個廣告開局，首日四集總計塞進28個廣告，創下平台2026年新劇並列第一的招商佳績，站內熱度更是路飆升突破6700大關。

作為全劇靈魂人物，楊紫的演技與口碑獲得度肯定，不少網友稱讚她的情緒飽滿、感染力強，將徽墨世家女子的堅韌展現得淋漓盡致。

然而，伴隨演技好評而來的，卻是一場激烈的「磨皮」美學爭議。

有觀眾指出，「家業」雖然主打古樸寫實的古裝質感，但在鏡頭處理上卻存在「演員分層磨皮」現象。質疑方認為，楊紫的鏡頭柔光與磨皮參數過高，導致面部肌理模糊、表情細節被柔化。尤其在群戲或母女對手戲等同框畫面中，配角演員的皺紋、毛孔與皮膚瑕疵清晰可見，女主角卻皮膚光滑如「AI假臉」。

有網友吐槽，「男女主角彷彿活在兩個不同的圖層」、「割裂感太重，一秒出戲」、「這磨皮磨得連鼻梁都快看不清了」、「像是在看十年前的古偶劇」，削弱了年代劇應有的厚重質感。

對此，支持者反駁稱，「家業」為了營造白牆黛瓦、晨霧煙雨的東方美學，整體採用低飽和度的青灰色調。這種刻意打造的「水墨畫卷」視覺風格，配以製墨工坊的自然環境光影，本就會帶來柔和的面部質感，並非後期刻意強行磨皮，呼籲黑粉不要「為黑而黑」。

楊紫

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