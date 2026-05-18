新劇「歸鸞」首發劇照… 張凌赫搭林允被讚「性張力直接拉滿」

張凌赫的新造型，獲得網友大力稱讚。(取材自微博)

由人氣男星張凌赫 搭檔「星女郎」林允領銜主演的古裝權謀大劇「歸鸞」，18日宣布全劇殺青，並正式在官方微博 與騰訊視頻同步公開首波角色劇照。男帥女美的超高顏值組合、極具電影質感的服化道，搭配「雙強虐戀」角色設定，劇照一出便迅速攻占各大社群平台熱搜榜，引爆全網期待。

「歸鸞」改編自晉江文學城人氣作家「團子來襲」同名小說，劇情圍繞著市井草根出身、一步步逆襲崛起的亂世梟雄「蕭厲」（張凌赫飾），與背負家國血仇、傲骨錚錚的流亡翁主「溫瑜」（林允飾）展開。兩人在絕境中相識相知，攜手從底層殺出一條血路；然而隨著朝堂風雲變幻，兩人在亂世的洪流中身不由己，上演了一場「愛而不得、愛而不能」的極致情感拉扯。

先發劇照以「生死棋局，權謀翻覆」為主題。張凌赫的高馬尾造型盡顯少年的野性與帝王霸氣，他更在殺青之際寫下「秉塵野血性，闖群雄逐鹿」告別角色；林允則身著華美卻清冷的翁主服飾，以「承菡陽風骨，藏情深幾許」寄語溫瑜，眼神中透露出堅毅與故事感。

兩人的組合被網友盛讚「性張力直接拉滿」、「厲瑜CP適配度絕了」，還有人大讚張凌赫的造型，稱「這次不是貴公子了，是野性難馴的狼狗」、「這個高馬尾直接扎進了我的心裡，野性帝王感太絕了」。

隨著殺青特輯與全陣容官宣，黃羿、古子成等新生代實力派的加入也為該劇增色不少。據悉，「歸鸞」已在騰訊視頻正式開啟預約，網傳將於今年暑期檔與觀眾見面。