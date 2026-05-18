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「阿嬤情書」最終票房上修至15憶 女主李思潼微博名悄加「演員」

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「給阿嬤的情書」被預測最終總票房將衝破15億元。(取材自微博)
「給阿嬤的情書」被預測最終總票房將衝破15億元。(取材自微博)

2026年春季影市迎來最大一匹黑馬。據燈塔專業版、貓眼專業版最新數據顯示，潮汕方言電影「給阿嬤的情書」在上映第18天，單日票房再度狂飆1.11億元(人民幣，下同)，累計總票房已突破5億大關。鑑於強勁逆跌走勢，業內各大平台紛紛上調預測，燈塔專業版預測其最終總票房將衝破15億元，有望殺入2026年度票房榜前三。

作為一部無流量明星、無高額投資、無大力宣傳的「三無」電影，「給阿嬤的情書」實現票房大逆襲的核心原因在於「極致的真誠與跨語言共情」。影片將「僑批」歷史、南洋華僑的守望情義與潮汕本土宗族文化細膩融合，憑藉扎實的情感濃度在社交平台引發「自來水」式刷屏，成功突破地域限制，實現從「廣東火爆」向「全國破圈」北伐。

除了票房開紅盤，一票主演也迎來命運的轉變。

在片中飾演女主角「謝南枝」的素人演員李思潼，近日被發現已將個人微博ID正式更改為「演員李思潼」，低調宣告進入演藝圈。

據悉，李思潼現實中是廣東財經大學金融學院金融工程專業的大四學生。正值畢業季的她，憑藉在片中充滿氛圍感與共情力的細膩演技一炮而紅，從「金融學霸」跨界蛻變「矚目新星」。

「給阿嬤的情書」不光捧紅李思潼，劇中飾演男主角「鄭木生」的新人演員王彥桐也知名度大漲。 他的個人主頁在電影破圈後湧入大量前來「考古」的影迷。非流量出身的他，憑藉大銀幕上樸實、真摯且充滿故事感的眼神，被業內看好有機會承接實力派正劇的資源。

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