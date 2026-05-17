謝霆鋒妹雄厚財力曝光 名下不動產驚人 曬頂級會所入會費6.5萬加元

謝婷婷和男友Mathew育有一子一女。（取材自jennifertsetingting IG）

謝霆鋒 妹妹謝婷婷定居加拿大 7年，逐漸淡出演藝圈，與外籍男友育有一對兒女，生活低調卻依舊備受關注。近日她在社群平台曬出一張通知書，意外曝光自己成為溫哥華頂級私人會所會員，再度引發外界對其驚人財力的討論。

謝婷婷日前在IG限時動態分享一張通知信，興奮寫下：「Future club awaits! So excited!（未來的俱樂部在等著我！太激動了！）」從內容可見，她加入的是加拿大知名高端私人俱樂部「The Arbutus Club」。

據了解，「The Arbutus Club」創立於1964年，占地約7英畝，被視為加拿大最頂級的私人會所之一，主要服務富裕家庭與社會菁英。根據港媒報導，該俱樂部入會費高達6.5萬加元（約4.7萬美元），另須每月繳納會費，門檻相當驚人。

會所內不僅擁有網球場、溜冰場等高級運動設施，還設有3間不同風格餐廳與大型宴會空間，因隱私度極高，深受名流喜愛。港星鍾嘉欣2016年與丈夫補辦婚宴時，也曾選在該會所舉行。

謝婷婷自2019年突然宣布生下女兒Sara後，便長居加拿大專心照顧家庭。她去年情人節公開認愛外籍男友Mathew，同年7月再迎來兒子Brooklyn Milne，正式升格一家四口。

雖然近年鮮少公開露面，但謝婷婷的財力始終備受關注。外傳謝霆鋒早在2017年就曾豪砸逾3000萬港幣，送豪宅給妹妹當嫁妝。謝婷婷2024年又以首購名義，斥資1710.6萬港幣購入香港跑馬地新建案「THE ASTER」，之後更以每月4.1萬港幣出租，投資眼光同樣受到討論。

而她的外籍男友Mathew，目前則擔任大型家具零售連鎖品牌北美區域零售總監，一家人去年也搬進採光極佳、至少兩層樓的新豪宅，生活品質相當優渥。