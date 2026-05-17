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53歲李冰冰走坎城紅毯 這件禮服「優雅辣」驚艷全網

記者陳穎／綜合報導
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李冰冰身穿Armani Privé2025春夏高級訂製禮服亮相紅毯。（取材自微博...
李冰冰身穿Armani Privé2025春夏高級訂製禮服亮相紅毯。（取材自微博）

53歲李冰冰時隔10年再度踏上坎城影展紅毯，她以品牌代言人身分出席第79屆坎城影展非競賽片「因果報應」首映，一身銀灰色Armani Privé高級訂製禮服驚艷全場，網友盛讚「優雅辣」，外媒則稱「東方美學與南法陽光的完美碰撞」。

這也是李冰冰繼2016年後，再度現身坎城紅毯，同時也是她第9次參與坎城影展。相較10年前偏向強勢女王氣場的黑白禮服造型，這回她改走優雅淡然路線，選穿Armani Privé 2025春夏高訂系列銀灰色薄紗禮服，以水墨暈染手法呈現山水紋理，搭配平口剪裁與晶鑽刺繡，在燈光下更顯飄逸夢幻。

珠寶部分，李冰冰則搭配CHAUMET Joséphine Valse Impériale系列高級珠寶，閃耀鑽石與水墨感禮服相互呼應，層次感十足。整體造型融合了法式宮廷華麗感與東方含蓄美學，也讓不少時尚媒體大讚她展現獨特「淡雅水墨風」。

李冰冰受訪時也坦言，這次重返坎城的心情與過往截然不同，「現在比較像來玩。」相較年輕時參加國際盛會的緊繃感，如今多了份自在與從容，舉手投足間展現出成熟演員的穩定氣場，不需過多裝飾便能撐起整體造型，也讓不少業內人士形容她為紅毯上的「定海神針」。

而李冰冰未經修飾的現場生圖曝光後，以近乎逆齡的狀態掀起熱議。無論是緊緻透亮的肌膚，還是勻稱流暢的身形曲線，都讓網友直呼完全看不出實際年齡。

據了解，李冰冰長年維持瑜伽習慣與高度自律的生活方式，使她即使步入50歲之後，依然保有緊實體態與良好氣色。臉部細紋並未被刻意掩蓋，反而呈現出一種經過時間沉澱後的自然與從容，進一步強化「年齡不是限制」的形象。

李冰冰時隔10年再登坎城紅毯狀態超好。（取材自微博）
李冰冰時隔10年再登坎城紅毯狀態超好。（取材自微博）

坎城影展 李冰冰

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