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韓紅年報曝王一博捐款千萬 他不吭聲、低調到讓人心疼

娛樂新聞組／綜合報導
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王一博去年捐贈200萬人民幣，卻低調得令粉絲心疼。（取材自微博）
王一博去年捐贈200萬人民幣，卻低調得令粉絲心疼。（取材自微博）

北京韓紅愛心慈善基金會近日發布2025年度公益報告，男星王一博個人捐出了200萬元（人民幣，下同）。沒有預告、沒有通稿、沒有熱搜預熱，既不造勢也不炒作的行善，瞬間引來大批網友點讚。有粉絲統計，王一博近年公益捐款金額總計已超過千萬元，但他從未大肆宣揚，低調到讓全網心疼。

據都市快報報導，北京韓紅愛心慈善基金會發布2025年度公益報告帳面數據，全年總收入為7.82億元，累計公益支出達到了2.91億元，所有的善款都被用於救災和援建等關鍵領域。

在眾多的捐贈名單中，不少明星的名字在列，其中有王一博個人捐出了200萬元，林俊傑和潘瑋柏各自捐200萬元，易烊千璽捐180萬，譚松韻捐160萬，陳赫捐120萬，陳楚生、李現、劉雨昕、馬伊琍、喬杉、宋佳、王鶴棣、薛之謙、張碧晨、張雨綺各捐100萬，還有眾多演藝界人士也紛紛伸出援手。

名單中，王一博的捐款尤其受到關注，不少網友說，如果不是年報公開，外界幾乎沒人知道他沉默的善舉，其一貫不炒作、不宣揚卻讓每一分溫暖精準抵達需要的人的行善風格，證明真正的偶像光芒來自骨子裡的擔當。相關話題立刻衝上了微博熱搜，大批網友點讚王一博的善行。

有粉絲統計了王一博近年捐款金額，除2025年在韓紅基金會捐贈200萬，2025香港大埔火災捐款100萬元，2023甘肅積石山地震捐100萬元，2022年在韓紅基金會捐款300萬，2021年在韓紅基金會捐款330萬，合計已超千萬元，而王一博在這些捐款前後都未大肆宣揚。

此外，王一博還在河南水災時捐款並親自到現場協助災民、多次捐贈大量物資、個人資助貧困學生、為瀕危動物發聲等，總是低調從事公益活動，不炫耀自己的貢獻，有粉絲評論道：「王一博成為粉絲，首先是因為他的顏值，其次是因為他的才華，最後是因為他對人品的忠誠」，這樣溫柔又強大的人，真的很難不愛。

2021年河南水災，王一博前往現場協助災民。（取材自微博）
2021年河南水災，王一博前往現場協助災民。（取材自微博）

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