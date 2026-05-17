「阿嬤情書」史詩逆襲 李現進戲院看：哭得好狼狽

李現自爆看了「給阿嬤的情書」，在影院裡「哭得好狼狽」。(取材自微博)

五一檔期出現了令人意想不到的票房奇蹟。由藍鴻春執導的潮汕方言電影「給阿嬤的情書」，在幾乎零宣傳、首日排片率不足2%的劣勢下，憑藉豆瓣9.1的年度高分上演「史詩級逆襲」，目前票房已突破1.5億元人民幣。該片也引發圈內多位明星自發觀影，近日，李現 就坦言自己在影院裡「哭得好狼狽」。

人氣男星李現近日在廣東拍攝新劇「霧裡青」期間，抽空進電影院看了「給阿嬤的情書」。隨後，他在微博 罕見地連發3張照片，直言自己被劇情深深打動，「強推！在戲院裡我哭得好狼狽」。

李現表示，這部電影雖然克制且不刻意煽情，但那種跨越山海的守望卻擁有穿透心靈的力量。李現坦率展現感性脆弱的一面，讓這部小眾電影迅速衝上熱搜。

不僅是李現，著名導演兼作家韓寒也在觀影後於社群平台猛烈推薦，甚至寫下「強推，強強推」，祝福這部真誠的作品票房能突破13.14億元，象徵「一生一世」的情義。此外，阿雲嘎、劉美含、孫藝洲以及導演叫獸易小星等多位藝人也紛紛發聲，稱讚電影中對「僑批」文化的細膩刻畫，以及素人演員帶來的原生感染力。

據悉，「給阿嬤的情書」以潮汕地區特有的「僑批」（書信與匯款單）為引子，講述了一段埋藏60年的家庭祕密。製片方曾坦言因經費有限「沒錢做行銷」，但正是這種無添加的真實感，讓看慣了商業公式的明星與觀眾感到久違的溫暖。