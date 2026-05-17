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44歲謝霆鋒北京騎行被拍 側顏帥炸似少年 網：說24歲都信

娛樂新聞組／綜合報導
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44歲謝霆鋒在北京街頭被偶遇，騎單車的他全身散發著鬆弛又挺拔的少年感。（取材自小...
44歲謝霆鋒在北京街頭被偶遇，騎單車的他全身散發著鬆弛又挺拔的少年感。（取材自小紅書）

44歲的謝霆鋒又變帥了？近日有網友在北京朝陽區街頭，拍到謝霆鋒騎乘單車的畫面，稜角分明的下頜線，高挺的鼻梁，陽光下細微的汗珠閃爍，沒有濾鏡、沒有精修，那份鬆弛又挺拔的少年感，直接把「中年油膩」四個字按在地上摩擦。謝霆鋒看似少年的側顏直接刷屏，讓網友炸鍋：這狀態，說他24歲我都信。

網友們紛紛搜尋謝霆鋒的「凍齡魔法」，但當扒完謝霆鋒的日常，所有人都沉默了，因為他的神仙狀態，是靠一套近乎苛刻的自律，一點點堆出來的，說句「苦行僧」也不為過。

在運動方面，簡直嚴苛到讓人佩服，每天雷打不動做300個俯臥撐，此外每天還要完成70公里的騎行訓練，不管颳風下雨，從未間斷，長期的堅持讓他的體脂率常年維持在11%左右的黃金水平，這也是他44歲還能保持挺拔身形、少年感滿滿的關鍵。

除了運動，他的飲食更是簡單到讓人懷疑人生。全程遵循低鹽、高蛋白的原則，清淡到極致，整整10年時間裡，他不喝咖啡、不碰奶茶，連一點辛辣刺激的食物都不沾；和朋友聚會吃火鍋，他面前永遠放著一碗清水，只用來涮幾片蔬菜，這份克制，普通人真的很難做到。

而這份極致的自律也成了他在舞台上的硬核實力。今年3月，謝霆鋒在深圳舉辦演唱會，連續唱跳近3個小時，全程真唱，不設嘉賓、沒有中場休息，全程高能。有消息稱，演唱會結束後，後台的心率監測儀顯示，他的心率比開唱前還要低，令人難以置信。

44歲謝霆鋒在北京街頭被偶遇。（取材自小紅書）
44歲謝霆鋒在北京街頭被偶遇。（取材自小紅書）

謝霆鋒

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