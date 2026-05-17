Baby現身千戶苗寨被偶遇 1裝扮獲讚嘆「少女感十足」

Baby的雙辮造型被讚少女感十足。（視頻截圖）

中國女星Angelababy（楊穎）近日現身貴州西江千戶苗寨，參與當地非遺文化宣傳活動，被不少遊客直擊。網友曬出照片，Baby被拍時仍滿臉笑容，另外她也穿上苗族傳統服飾，頭戴精緻繁複的銀飾冠冕，身穿手工刺繡百褶裙，傳統服飾裝扮引發熱烈討論，大讚「雙馬尾好漂亮」、「少女感十足」。

綜合媒體報導，Baby除了參與非遺活動宣傳，還被授予「貴州非遺文化推薦官」，她深入苗寨體驗了苗族蠟染及銀飾鍛製兩項技藝，為非遺傳承注入新活力。

據了解，早在2018年，Baby就曾深入廣西壯族村落，提出「半成品刺繡」方案，將傳統繡片轉化為現代包袋與服飾的鑲拼材料。這次在雷山縣的非遺實踐中，Baby團隊亦著重於「讓手藝變現」，推動非遺工坊與時尚品牌合作，協助對接電商平台開設「雷山非遺專區」，並借鑒「村T」（鄉村T台秀）經驗，推動苗繡登上米蘭時裝周、銀飾進駐巴黎藝術展，促進非遺從靜態展示轉向動態產業發展。 Baby穿上苗族傳統服飾。（視頻截圖）

此外，活動還聯動了中美大學生研學團，邀請海外青年參與蠟染創作與服飾走秀，促成劍河苗繡與紐約設計學院的合作項目。