金爵獎主競賽單元評委主席 梁朝偉扛下重任

梁朝偉任金爵獎主競賽單元評委會主席。（取材自封面新聞）

第28屆上海國際電影節將於6月12日至21日舉行，第31屆上海電視節將於6月22日至26日舉行，主辦方5月15日公布金爵獎、白玉蘭獎評委會全名單，本屆金爵獎主競賽單元評委會主席由梁朝偉 擔任，成員包括辛芷蕾等，評委團來自中國、美國、英國、德國 等多個國家和地區。

封面新聞報導，主辦方15日在北京召開新聞發布會，並發布海報與宣傳片。據了解，第28屆上海國際電影節收到來自125個國家和地區的約4100部影片報名，其中約3000部符合競賽申報條件，世界或國際首映的影片占比高達82%。「上海首發」日益成為中外電影人的首選。

作為上海國際電影節官方設置的核心評獎獎項，金爵獎是上海國際電影節的主競賽單元最高榮譽。本屆金爵獎主競賽單元評委會主席由梁朝偉擔任，成員包括演員辛芷蕾等。

白玉蘭獎電視劇類別評委會主席由中國導演張永新擔任，評委團來自七個國家共15位成員。

本屆電視節首次設立「青創日」，包括圓桌論壇、開放麥和兩個工作坊，為青年創作者提供展示與交流平台。