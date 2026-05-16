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未成年私生惡意跟車偷拍 范丞丞工作室怒喊告

娛樂新聞組／綜合報導
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范丞丞。（取材自微博）
范丞丞。（取材自微博）

大陸男星范丞丞近日遭一名16歲私生及其姐妹長期騷擾，不僅曝光其身分信息、擅自辦理值機、還潛入劇組酒店樓層，逗留范丞丞房間門口、深夜惡意跟車、近距離偷拍隱私等，范丞丞工作室認為嚴重侵犯隱私、威脅人身安全，行徑惡劣卻因未成年迄未被法辦，其監護人也稱無力管教，昨怒發聲明，決定追責到底。 

范丞丞工作室15日晚發布嚴正聲明，曝光該名瘋狂粉絲與其同夥的長期惡劣行為，大批網友驚訝之餘亦同聲譴責，「范丞丞被未成年私生多次騷擾」衝上微博熱搜第一，截至5月16日上午已有近8000萬閱讀量。

據范丞丞工作室聲明中曝光的該名未成年私生的行徑包括：今年3月在網路平台公開藝人個人身分信息、擅自替藝人辦理值機、發布藝人機艙私密畫面；4月夥同其姐妹蹲守藝人劇組酒店地庫，潛入藝人酒店樓層，逗留藝人房間門口，並在社交平台發文炫耀、揚言準備敲門；5月，藝人深夜回家途中再遭此人及同行人員惡意跟車、懟窗近距離偷拍發布，嚴重威脅人身安全。

聲明指出，該私生及其同夥的以上惡劣行為持續長達三個月，公安機關已對該名私生進行嚴肅批評教育，但因其年僅16歲，警方通知其監護人到場，其母親向工作室大聲哭訴，表示無法約束孩子行為。

工作室表示，如果監護人無力管教，工作室方可以替其交給法律管教，交給公眾監督；工作室方已將完整證據委託律師提交至法院，將以最快速度啟動法律訴訟程序追責。

范丞丞2000年6月16日出生於山東省青島市，男演員、歌手。2018年，他參加偶像養成類真人秀，並加入限定組合NINE PERCENT男團正式出道。他還參演過「浪浪人生」、「飛馳人生2」等作品。

范丞丞常遭私生惡意拍攝。（取材自微博）
范丞丞常遭私生惡意拍攝。（取材自微博）

微博 范丞丞

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