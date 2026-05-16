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流量口碑兼具95花 田曦薇有望再扛大女主

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇傳出有望接演「大唐辟珠記」。(取材自微博)
田曦薇傳出有望接演「大唐辟珠記」。(取材自微博)

隨著古裝劇「逐玉」爆火以及轉型作「低智商犯罪」接連在各大平台創下破萬熱度紀錄，大陸女演員田曦薇可說是流量與口碑兼具的95花佼佼者。近日，影視圈再度傳出重磅消息，田曦薇有望出演S級古裝大作「大唐辟珠記」，飾演從嬌憨公主蛻變為復仇領袖的「李寶珠」。據悉，這是一部不折不扣的大女主劇。

「大唐辟珠記」改編自飯卡的同名熱門小說，融合了懸疑探案、江湖冒險與宮廷權謀。故事講述受盡寵愛的萬壽公主李寶珠因故「假死」被下葬，意外被一名江湖盜墓賊救起，從此流落民間，踏上尋兄與復仇的冒險之旅。

田曦薇被認為與該角色具有極高適配度，她甜美靈動的形象與前期的「嬌憨公主」人設契合，後期她將經歷假死活埋、流落江湖，逐步蛻變為「執弓破案、果敢堅韌」的領袖，這種「美強慘」的成長高光，被視為拓展戲路、擺脫甜妹標籤的重要角色。

除了田曦薇引發關注，該劇的製作班底同樣亮眼，傳將由曾執導「三生三世十里桃花」、「花千骨」的知名導演林玉芬掌舵。眾所周知，被譽為「爆款製造機」的林玉芬擅長古裝劇敘事節奏與美學掌控，為該劇提供了品質保障。不過，早期曾一度傳出，該劇導演為「星漢燦爛」的費振翔。

男主角「韋訓」的人選目前仍未確定，網上呼聲較高的包括李昀銳、丞磊等新生代男演員，對此，粉絲表示，「期待看到強強聯手的化學反應。」目前該項目正處於前期籌備階段，具體卡司名單仍需以官方公告為準。

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