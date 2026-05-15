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「藏海傳2」肖戰是否回歸？ 導演「角色靈魂說」讓粉絲吞下定心丸

娛樂新聞組／即時報導
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「藏海傳2」傳出正在籌備，「無肖戰不藏海」迅速成為熱搜關鍵詞。(取材自微博)
「藏海傳2」傳出正在籌備，「無肖戰不藏海」迅速成為熱搜關鍵詞。(取材自微博)

去年爆款劇「藏海傳」近日傳出第二季正籌備中，觀眾最關注的還是男主肖戰是否回歸。對此，該劇導演鄭曉龍回應，「藏海由肖戰演繹是無可取代的，如果換了人，這個角色的靈魂也就不在了」，言下之意似乎代表肖戰會繼續接演。相關消息讓粉絲吃下定心丸。

隨著「藏海傳2」釋出首款概念海報，這部在2025年橫掃各大榜單的劇集續作，隨即在社群媒體引發沸騰，網傳該劇預定今年9月在橫店開拍，而廣大劇迷與業界最關注的還是，靈魂人物「藏海」的扮演者是否由肖戰回歸演出，「無肖戰不藏海」迅速成為熱搜關鍵詞。

多家媒體與評論指出，超過9成的受眾認為續作成功的關鍵在於肖戰能否回歸，網友紛紛喊話片方必須維持總導演鄭曉龍、導演曹譯文、肖戰「靈魂鐵三角」陣容。

儘管各方期待值拉滿，但肖戰回歸之路仍存懸念。綜合相關消息，肖戰2026年檔期早已排滿，包含「十日終焉」等多部新作在身，能否騰出空檔參演「藏海傳2」仍需考驗片方的統籌能力。此外，導演鄭曉龍曾表態，「我們不會因為第一季爆火就急於收割熱度，如果故事達不到標準，我們寧可不拍」。

據悉，「藏海傳2」計畫回收首季留下的諸多伏筆，如鬼璽的下落、莊之行的野心以及東夏女王的復仇主線。同時，導演組也透露對懸疑、探案題材有濃厚興趣，未來不排除在權謀底色上增加更多沉浸式敘事元素。

另一方面，「藏海傳2」的海報中，出現了龍與鳳的對決，因此不少人猜測第二季會出現新女主，備受矚目。

目前，「藏海傳2」仍處於早期籌備階段，雖然主演名單尚未官宣，但片方與核心團隊對於續作的品質承諾，已讓這場屬於「藏海」的風雲傳奇再次成為大眾屏息以待的焦點。

社群媒體 肖戰

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