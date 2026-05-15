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「桃花塢6」開播翻車？「天王嫂」方媛入住男生區 引爆廁所保衛戰

娛樂新聞組／即時報導
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「天王嫂」方媛參加真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」。(取材自微博)
「天王嫂」方媛參加真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」。(取材自微博)

真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」首播即投下震撼彈，長期以優雅形象示人的「天王嫂」方媛，因在分房環節中堅持入住男嘉賓區域唯一的單人房，引發開季首場尷尬名場面。這一舉動不僅讓現場男嘉賓面露難色，更在網路上掀起一場關於「精緻利己」與「社交邊界」的激烈論戰。

事件起因於方媛提出自己作息較晚且習慣深夜整理行李，擔心影響女室友休息，因此看中男生區一間附帶獨立衛浴的單人房。然而，此舉直接導致原本享有「兩廁服務」的9位男嘉賓，瞬間陷入必須排隊共用唯一公廁的窘境。

方媛在節目中的表現被部分網友解讀為「較在意住宿品質」，成為討論焦點。

有網友認為，她首次參與大型真人秀，面對陌生環境與錄製壓力，對住宿條件有所顧慮相當正常；但也有人質疑，綜藝節目強調群體生活與磨合，若過度在意個人需求，可能影響整體氛圍。

眼看現場氣氛降至冰點，喜劇演員徐志勝試圖以「高級溝通」化解僵局。他委婉提醒，「九個人共用一個廁所，難度有點大」，並指出所有人上廁所都得經過方媛門口，對其隱私也是挑戰。

最後，方媛雖同意先「試住一天」，但事後補上一句，「我不是搶的，是男生主動讓的」，被網友戲稱是典型的「以退為進」。

爭對爭議，方媛隨後在社交平台發文，藉教育女兒名義強調「善良不必委屈自己」，試圖將爭議轉化為女性覺醒，卻再遭清醒網友打臉，認為善良不應建立在損害公共利益的前提下。這場由「廁所」引發的相關話題，立馬成為網友議論焦點，登上熱搜。

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