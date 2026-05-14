拚生子？58歲伊能靜被爆懷胎5個月、想來美生產 網吵翻

58歲的伊能靜再傳被傳出懷孕，圖為她與秦昊近期合體參加綜藝。(取材自微博)

58歲的伊能靜 日前在綜藝被萌娃一句「爸爸媽媽我愛你」擊中，捂著胸口喊出「明天就去生一個」引爆話題。網上對於她懷孕的傳聞更是猜測不斷。最新的傳聞是伊能靜被曝懷上男胎，如今已經五個月，還計畫遠赴美國生產。由於消息尚未獲得證實，究竟是為生育冒險還是又一個空包彈？讓網友吵翻了。

伊能靜和秦昊 這段姐弟戀一直備受關注。伊能靜在2016年6月、47歲時在美國產下第二胎女兒「小米粒」。高齡產婦生產過程受盡苦頭，其後便不斷有傳言她想再拚一個兒子。

此次有消息傳出58歲的她居然真的再次懷孕，還是心心念念的男胎。但秦昊卻全程沉默，甚至傳出了「他不開心」的回應。而伊能靜決定再度赴美生產的消息除了重視美國醫療環境外，也引發了「生娃拿外國籍」的批評。

但對這樣的消息，多數網友表示又是空穴來風、創造醫學奇蹟。過去曾有媒體炒作伊能靜懷孕，但均被她本人或後續事實否定。例如，在2023年，有傳聞稱她55歲懷孕，但她通過曬瑜伽照、輕斷食等動態間接闢謠。

而秦昊及婆婆秦媽曾明確反對伊能靜再冒險生育。秦昊曾在採訪中表示「不希望她再冒風險」，婆婆也認為她的健康比傳宗接代更重要。儘管伊能靜曾表達想為秦昊生兒子的願望，但家人態度始終謹慎。

不少網友指出，若照傳聞說的「懷孕5個月」，也與她近期的綜藝錄製、家庭活動行程存在矛盾。伊能靜近期參加「妻子的浪漫旅行」，與秦昊一同去俄羅斯旅行，旅程有大量步行畫面，畫面中伊能靜身材並未有明顯變化。

關於她日前在綜藝「我們的爸爸」中被兩歲半的伊芙激出母愛反應，喊著「再生一個」，伊能靜事後她在微博調侃自己是「一時上頭」，想到半夜餵奶、換尿布的辛苦，還是「先抱緊我的小米粒吧」。