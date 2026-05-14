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黃曉明被拍到赴「產科醫院」 工作室曬診斷單反嗆狗仔

娛樂新聞組／綜合報導
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黃曉明遭爆「現身婦產科」疑升格三寶爸？工作室曬診斷單回應。(取材自微博)
黃曉明遭爆「現身婦產科」疑升格三寶爸？工作室曬診斷單回應。(取材自微博)

大陸男星黃曉明的一舉一動向來是狗仔緊盯的焦點。近日狗仔「會拍攝的百曉生」釋出影片，爆料拍到黃曉明低調現身某醫院，且刻意強調地點疑似是「婦產科」，影片中他全身包緊緊在院內停留一小時，消息一出，「黃曉明 產科」關鍵字瞬間衝上微博熱搜，引發網友猜測其感情狀態是否有了「新進展」？

面對外界猜測，黃曉明工作室火速闢謠，直接點名「會拍攝的百曉生」回應：「您好，我們覺得您搞錯了，這是一家民營綜合醫院，我老闆頸椎不舒服，是去做康復理療的哦，望知曉！ 」並直接曬出蓋有「診斷單」與「收據」。

根據曝光的文件顯示，黃曉明因頸部疼痛已2天，於5月10日就醫，經醫師診斷為「頸椎筋膜炎」，並在治療建議中註明需進行「物理治療、手法肌肉筋膜放鬆及關節鬆動」，甚至叮囑他要「避免久坐低頭」。收據明細也同步公開，清楚標記了「診察費」與「康復理療」等項目，徹底打臉「進出產科」的說法。

據悉，黃曉明在2003年拍戲時曾遭遇嚴重車禍導致頸椎骨折，當時留下的後遺症令他多年來深受其擾。

黃曉明 微博

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