趙露思為曼谷演唱「學泰語不到10小時」 師喊：沒愛錯人

趙露思(右)與泰語老師合影。(取材自微博)

趙露思 日前在泰國 舉辦演唱會，除了粉絲外，也有吸引不少泰國明星前往朝聖，而她為了演唱會不僅苦練泰語，還特地準備泰語歌曲與粉絲互動，她的泰語老師在Instagram發文透露，趙露思其實只用了不到10小時的時間學習泰語，卻展現驚人成果，讓她感動直呼「愛了她，真的沒有愛錯人。」

泰語老師提到，當初得知自己要教趙露思泰語時，內心相當激動，「真的像在做夢一樣」，但因工作保密關係，她將這份喜悅藏了將近一個月。她透露，趙露思平時工作行程滿檔，即便經常忙到深夜，仍堅持抽空來學習泰語。

泰語老師坦言，一開始也很好奇趙露思為何突然想學泰語，直到官方宣布她將在泰國舉辦演唱會後，才明白她是為了能與當地粉絲交流，所以會主動找想對泰國粉絲說的話，與老師反覆討論內容學習，希望能帶給粉絲更多驚喜，甚至還特別苦練泰語歌曲，只為了呈現更完美的舞台。

演唱會當天，老師親眼看到趙露思在短時間內展現出的學習成果，忍不住感動落淚，「想到她其實只學了這麼短的時間，卻能做到那樣的程度，我作為泰語老師，真的非常驕傲。」

更令她感動的是，趙露思還特地邀請她上台，親自向粉絲介紹「這是我的泰語老師」，讓她感受到彼此之間的珍惜與尊重。演出結束後，兩人也因為這段共同努力的時光而感動落淚。

最後，泰語老師也感謝趙露思與整個團隊的信任，讓她有機會參與這段難忘回憶。她也透露，趙露思私下表示未來還會繼續學習泰語，敬業態度讓她更加理解，為何會有這麼多人喜歡她。