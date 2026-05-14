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故意潑水「欺負」李晨？白鹿「跑男」爭議升級 掉粉20萬

娛樂新聞組／綜合報導
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白鹿社交平台在短短數日內掉粉逾20萬。(取材自微博)
白鹿社交平台在短短數日內掉粉逾20萬。(取材自微博)

「頂流扛劇小花」白鹿日前才被扒出，在綜藝「奔跑吧」（又稱「跑男」）中調侃前輩又爭女一鋒頭，引來人設翻車爭議。沒想到，近日她又被爆出在節目中向前輩李晨潑水，故意「欺負」他，相關話題迅速登上熱搜。

綜合媒體報導，最新一期節目遊戲環節中，規則設定為躺地者負責答題，站立者戴限視鏡抄寫，只有當站立者低頭時，頭頂容器的水才會潑向下方。當時李晨躺地答題，隊友蘇炳添全程未低頭，按規則不會被潑水。但白鹿未按流程補水，直接拿起水瓢朝李晨臉部潑水，導致李晨猝不及防嗆到，表情明顯不適，在場嘉賓亦面露驚訝。

這一畫面引發網友強烈不滿，認為白鹿故意違規、不尊重前輩。隨後，網友翻出此前片段，指她多次對李晨出言否定，公開說「你不行」、「你肯定輸」，還將李晨、鄭愷戲稱為「團魂很燃的老人家」，被批評言語失當、沒分寸。

輿論發酵後，白鹿評論區迅速淪陷，大量網友留言質問「為什麼總是針對李晨」，相關話題閱讀量破億。有數據顯示，白鹿社交平台在短短數日內掉粉逾20萬，評論區遭爭議言論淹沒，可說是路人緣大幅下滑。

對此，粉絲表示白鹿的行為是為節目效果，屬於嘉賓間熟悉的玩鬧，不應被過度解讀。也有人懷疑整起事件被惡意剪輯。

截至目前，白鹿與李晨雙方均未公開回應此次爭議，「奔跑吧」節目組也未發表說明。業內人士指出，此次風暴揭露綜藝常見的分寸感失衡問題，是行業必須正視的課題。

李晨是綜藝「奔跑吧」的前輩。(取材自微博)
李晨是綜藝「奔跑吧」的前輩。(取材自微博)

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