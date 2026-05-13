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「眼神充滿故事感」 王俊凱扮少年狄仁杰獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
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王俊凱的眼神深邃且充滿故事感，被網友評價「天選狄仁杰」。(取材自微博)
王俊凱的眼神深邃且充滿故事感，被網友評價「天選狄仁杰」。(取材自微博)

大陸導演陳正道近日在社交平台發布了王俊凱在電影「狄仁杰之三屍九蟲」中的首波劇照，少年狄仁杰的凌厲眼神與古韻造型瞬間引爆全網熱議。不過，不少劇照上寫著「內部資料，禁止外傳」，陳正道接著刪除了照片。不過沒多久，他又發了四張劇照，並聲稱，「喝醉酒亂發。一個沒有怪力亂神只有人性險惡的唐朝。前所未見的狄仁杰世界」。

揚子晚報報導，四張劇照中，有兩張為王俊凱扮演的狄仁杰。從照片中可見，他濕髮凌亂、臉部帶血痕與一滴將落未落的淚珠，破碎感與戲劇張力交織，顛覆傳統狄仁杰的成熟形象。

王俊凱的眼神深邃且充滿故事感，被網友評價為「清冷貴氣」、「天選狄仁杰」、「眼神超有戲、直擊靈魂」，其形象精準平衡少年感與神探氣質，尤其眼神戲張力十足，凸顯角色複雜性。另外兩張則是舒淇和片中場景。

值得一提的是，該片拍攝期間保密嚴格，無路透流出，殺青時曾因「缺少王俊凱照片」一度引發粉絲調侃。據悉，該片拍攝周期長達6個半月。

「狄仁杰之三屍九蟲」是由陳正道執導，王俊凱、舒淇、祖峰主演的古裝懸疑電影，預計今年‌度上映。在該片中，王俊凱首次挑戰經典IP「狄仁杰」青年形象。

該片講述年僅20歲的狄仁杰受大理寺破格提拔，前往汴州調查一系列詭異命案的故事。案件因死者身上的蟲痕引發「妖邪作祟」傳言，而真相最終牽扯出深層的民間信仰衝突。

影片融合了道教「三屍九蟲」的傳統文化概念，試圖構建具有寫實風格的懸疑美學，區別於徐克版的視覺奇觀路線。王俊凱飾演青澀鋒芒的初任官員狄仁杰，舒淇顛覆出演女仵作，祖峰則飾演亦正亦邪的大理寺少卿，三人組成探案核心。

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